Evropská peněženka digitální identity se blíží. Ulehčit může řidičům i lidem pracujícím v zahraničí

Monika Veselíková
Dnes
Projekt Evropské digitální peněženky, na kterém za Česko aktuálně pracuje Digitální a informační agentura (DIA), by měl odstartovat nejpozději do konce roku 2026. Umožní digitálně prokázat totožnost, ukládat a spravovat údaje vztahující se k naší osobě, případně uchovávat úřední a další doklady nebo potvrzení v digitální podobě. 

DIA nyní ve spolupráci s ministerstvy připravila příklady konkrétních scénářů budoucího využití pro české občany. Máme konkrétní scénáře a jejich předběžný harmonogram. Teď je důležité, aby se k nám přidaly i ostatní části státní správy. Jen společně můžeme EUDIW naplnit obsahem, který bude pro občany skutečně přínosný, uvedl ředitel DIA Martin Mesršmíd.

Mezi základní funkce bude patřit možnost přihlašování k online službám veřejné správy i soukromých firem pomocí digitální identity. Občané se tak budou moci přihlásit například na Portál občana, Portál dopravy nebo do banky pomocí peněženky EUDIW. 

V oblasti dopravy se připravuje digitální řidičský průkaz pro mezinárodní a online využití, technický průkaz vozidla i potvrzení o povinném ručení. Všechny tyto dokumenty by mohly být dostupné v peněžence a použitelné napříč EU.

Velký potenciál vidí Mesršmíd také v oblasti zdravotnictví, uvést jej do praxe ale nebude lehké. Občanům by se hodilo mít v peněžence eRecept, kartičku pojišťovny, seznam trvale užívaných léků nebo základní zdravotní dokumentaci. Zdravotnická zařízení jsou na tyto scénáře připravena, ale je třeba dořešit dostupnost dat a jejich správu na úrovni resortu.

V oblasti vzdělávání by peněženka měla obsahovat dokumenty o dosaženém vzdělání, studentský status nebo doklady o získané odborné kvalifikaci. To by lidem následně  zjednodušily přihlašování na školy, žádosti o zaměstnání nebo čerpání slev a podpor. K jejich realizaci ale nyní chybí potřebná datová infrastruktura na straně Ministerstva školství.

V oblasti sociálního zabezpečení se připravuje například digitální verze formuláře A1 pro práci v zahraničí nebo Evropský průkaz osoby se zdravotním postižením. Tyto scénáře jsou v pokročilé fázi přípravy a resort práce a sociálních věcí na nich s DIA aktivně spolupracuje, říká Mesršmíd.

Z dalších scénářů stojí za zmínku možnost nahrát do peněženky cestovní pas, živnostenské oprávnění nebo potvrzení o neexistenci aktuálního záznamu v insolvenčním rejstříku. Právě poslední jmenovaná funkce může výrazně zjednodušit ověřování důvěryhodnosti při uzavírání smluv, třeba při koupi auta.

Jak zároveň DIA upozorňuje, Evropská digitální peněženka nemá nahradit stávající národní systémy, ale umožnit jejich použití v rámci celé EU.

