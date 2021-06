Evropská komise chystá unijní digitální peněženku

Evropská komise na začátku června představila plánovaný projekt digitální peněženky, která má usnadnit použití elektronických dokumentů na území EU. Evropská digitální identita, která má být reakcí na přesun lidí do online prostředí, by měla podle místopředsedkyně komise Margrethe Vestagrové umožnit v jakékoli z členských zemí EU dělat snáze to, co můžeme i doma a to bez dalších nákladů.

Návrh Komise zemím v Unii nařizuje poskytnout digitální identitu každé osobě, která o to požádá s tím, že velké online platformy by musely digitální peněženky akceptovat.

Nějakou z forem digitální identity používá podle Komise už nyní 14 členských zemích EU. Společný projekt, jež má počítat s nejvyšší úrovní zabezpečení, by mohl užívání digitální identity zjednodušit

Představte si, že byste při každém přihlášení do emailové schránky museli ofotit Váš občanský průkaz a podepsat žádost o přihlášení. V takové situaci se dnes totiž i přes velký pokrok nachází digitalizace veřejné správy. Přínosy digitální peněženky jsou tudíž velmi široké, myslí si Karel Kotoun, konzultant v oblasti finančních služeb Accenture ČR. Podle něj by nová služby umožnila například ověření identity prostřednictvím stisknutí palce, sdílení zdravotních zpráv, zřízení bankovních účtu, včasnou identifikaci zločinců, výplatu a placení daní, identické zacházení se všemi občany EU nebo správu vlastních dat u digitálních gigantů. Další výhodou digitální peněženky je skutečnost, že budete mít svá data pod kontrolou. Tedy že vždy budete vědět, kdo se dívá na váš spis či komu poskytujete vaše osobní údaje. A toho nelze dosáhnout s papírováním a fyzickým dokladem, upozornil Kotoun, podle kterého další výhoda spočívá v unifikaci procesů, bezpečnostních standardů a percepci digitalizace veřejné správy.

Návrh začnou členské státy a Evropský parlament projednávat ve druhé půli letošního roku, přičemž schválení by mělo proběhnout nejdřív příští rok.