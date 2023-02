Evidenční kontrola bude nově platit rok, i zpětně. Jaké další změny řidiče nyní čekají?

Autor: Depositphotos

Od letošního března vstoupí v účinnost první balíček změn v rámci novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.





V tomto případě se budou novinky týkat hlavně oblasti registrace vozidel a provádění evidenčních kontrol.





Jedním z hlavních úkolů naší vlády je výrazné zjednodušení současného byrokratického molochu. Do toho patří i významné změny v systému evidenčních kontrol a registrací vozidel. Prodloužíme platnost evidenční kontroly ze současných 30 dní na 1 rok, a to i zpětně, a rušíme povinnost absolvovat ji na konci leasingu, uvedl ke změnám ministr dopravy Martin Kupka.

Platnost evidenční kontroly se prodlouží ze 30 dnů na 1 rok bez omezení počtu úkonů. Toto prodloužení bude platit i zpětně pro již proběhlé evidenční kontroly. Pokud jste tedy úspěšně absolvovali evidenční kontrolu v lednu 2023, bude vám platit až do ledna roku 2024. Nově také nebude nutné předkládat protokol o jejím provedení při zápisu vozidla ani při změně vlastníka či provozovatele. Tyto informace si digitální systémy státu předají mezi sebou automaticky.

Nově odpadne i nutnost absolvovat evidenční kontrolu u některých úkonů. Podle nových pravidel nebude nutná při změně, kdy se provozovatel vozidla stává vlastníkem, typicky po ukončení leasingu vozidla.

Jednodušší bude i rezervace registrační značky. Od března si budete moci zarezervovat značku už měsíc před registrací vozidla. Usnadníme práci a ušetříme čas například autodopravcům, kteří si zařizují všechny formality spojené se zařazením nového auta do svých flotil, vysvětlil význam této novinky ministr dopravy.

K začátku března se také prodlouží rezervace značky na přání při uložení značky na úřadu obce s rozšířenou působností, a to ze tří na šest měsíců.

Dále také začne od tohoto data platit, že při ukončení vyřazení vozidla už nebude nutné dokládat absolvování STK. Nově postačí pouze zelená karta.

Začátkem září pak vstoupí v platnost další řada změn. Ty se budou týkat hlavně provozovatelů historických vozidel. Veterány bude možné registrovat nejen v místě bydliště, ale i na 14 úřadech obcí s rozšířenou působností v sídlech jednotlivých krajů a v Kolíně. Dojde i k prodloužení lhůt u testování historického původu vozidel a jejich technického stavu, a to ze 2 na 5 let. Technická prohlídka, která bude probíhat na stanicích technické kontroly, bude probíhat samozřejmě s přihlédnutím k různému stupni technického pokroku vzhledem k času uvedení do provozu, ubezpečil ministr dopravy s tím, že pro tyto účely byly vytvořeny tři základní kategorie:

novodobá historická vozidla (od 1. 7. 1972),

poválečná vozidla (od 1. 7. 1953 – 30. 6. 1972),

předválečná a válečná vozidla (do 30. 6. 1953).

Začátkem ledna příštího roku by pak mělo dojít ke zrušení povinnosti mít velký technický průkaz. Řidiči tak místo dvou průkazů budou nově potřebovat jen jeden. Malý technický průkaz se doplní o některé údaje, ostatní technické informace budou dostupné elektronicky a řidič je bude mít vždycky po ruce, třeba ve svém mobilu, dodal Kupka.