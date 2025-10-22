Euronet zavedl poplatky pro výběry z bankomatů. Platit už budou i Češi

Původem americká společnost Euronet, která provozuje celosvětovou síť bankomatů (ATM) včetně Česka, zavedla v Česku jednotný poplatek za výběr z jejich ATM, tzv. Direct Access Fee (DAF). Jeho výše je 49 Kč za každý výběr.
Jde o poplatek provozovatele ATM, ne vydavatele karty. Pokud vydavatel karty za výběr z ATM také účtuje poplatek, zaplatíte poplatky dva: jeden Euronetu a druhý vydavateli karty. Pokud vydavatel karty poplatek neúčtuje, při využití ATM Euronetu zaplatíte 49 Kč.
„Lidé začínají vnímat, že provoz bankomatu není samozřejmostí. Uvědomují si, že s ním jsou spojeny reálné náklady. Od bezpečnosti a údržby až po doplňování hotovosti. Pozitivní je, že roste podíl těch, kteří chápou nutnost hledat způsoby, jak síť bankomatů udržet, Bankomaty lidé často berou jako samozřejmou službu, která by měla být zdarma, ale ve skutečnosti je to služba jako každá jiná, která s sebou nese nemalé náklady. Za každým výběrem stojí logistika, bezpečnost a servis. Naším cílem je být transparentní a dát každému zákazníkovi možnost volby. Poplatek za použití bankomatu je běžným celosvětovým standardem. Umožňuje provozovat bankomaty i tam, kde by to jinak nebylo ekonomicky udržitelné. Jde o spravedlivé rozložení nákladů mezi ty, kdo službu reálně využívají. Poplatek, který činí 49 Kč, se vždy zobrazí na obrazovce a uživatel má možnost rozhodnout se, zda chce pokračovat nebo transakci zrušit. Je to otázka svobodné volby,“ uvedl v úterý 21. 10. 2025 na tiskové konferenci Ondřej Kozák, Country Manager společnosti Euronet.
Podle průzkumu, který si společnost Euronet nechala zpracovat, z bankomatu vybírá hotovost 87 % lidí a 1/3 z nich tak činí několikrát měsíčně. Zrušení bankomatu by pak představovalo větší či zásadní komplikaci pro 24 % Čechů. Nejčastěji pro obyvatele menších měst a obcí nebo seniory nad 60 let. Úbytek bankomatů ve svém okolí zaznamenalo 17 % dotázaných.
Na rozdíl od komerčních bank jsou ATM pro Euronet klíčovým podnikatelským nástrojem, protože tato firma žije primárně z transakčních poplatků a kurzových marží. Její bankomaty jsou proto často vidět na frekventovaných turistických místech, ale na druhé straně je umí umístit i do míst, kde by běžné banky svůj bankomat nedaly kvůli malé výnosnosti.
Zpoplatnit držitele karty umí i české banky, a to u zahraničních karet. Při posledním našem testu poplatků za výběr z bankomatu se poplatky účtované českým provozovatelem bankomatu pohybovaly od 99 do 250 Kč přičemž Euronet byl tehdy dokonce nejlevnější (vyjma bank, které žádný poplatek neúčtovaly, protože si ho už naúčtoval vydatel karty).