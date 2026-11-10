ERGO Cestovní Pojištovna zdražuje autopřipojištění do zahraničí, zvedá ale limit oprav

ERGO Cestovní Pojišťovna zvýšila u připojištění Cesty autem společný limit na opravu, odtah a náhradní vůz z 50 000 na 60 000 Kč. Za připojištění na 1 až 5 dní nově zaplatíte 390 Kč, o 100 Kč víc než dřív. Připojistit lze vozidla stará nejvýše 15 let. Na spoluúčast u auta ze zahraniční půjčovny má pojišťovna nově samostatné připojištění.
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Připojištění k cestovnímu pojištění
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Dříve
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Nyní
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Oprava, odtah a náhradní vůz
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Společný limit 50 000 Kč
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Společný limit 60 000 Kč
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Nejvyšší stáří vozu u autoasistence
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Bez věkové hranice
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15 let
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Cena autoasistence na 1 až 5 dní
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290 Kč
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390 Kč
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Cena autoasistence na rok
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1290 Kč
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1490 Kč
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Spoluúčast u vozidla z půjčovny
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Do 5000 Kč při zaviněné nehodě v ceně autoasistence
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Do 60 000 Kč se samostatným připojištěním
Stáří vozu se počítá od první registrace ke dni začátku pojištění. Autoasistence je pro vozidla s českou registrací do 3,5 tuny, u jízdních souprav platí hranice 5 tun. Kryje cesty po Evropě s výjimkou Turecka, Ruska, Běloruska, Krymu a území ve válečném stavu.
ERGO hradí až 4 hodiny práce mechanika. Náhradní díly a provozní kapaliny platíte sami. Pokud se auto nepodaří zprovoznit do 24 hodin od nahlášení, ERGO zajistí odtah do servisu v místě vašeho bydliště. Cena odtahu ale musí být nižší než zůstatková hodnota auta.
Pokud vůz nejde opravit do 4 hodin od nahlášení, náhradní doprava nebo ubytování má samostatný limit 20 000 Kč na vozidlo. Pojištovna hradí nejvýše na 3 noci a do 2000 Kč na osobu a noc. Náhradu mohou využít všichni cestující, kteří mají u ERGO cestovní pojištění na stejnou cestu.
Připojištění Pronajaté vozidlo kryje spoluúčast při nehodě v případě, že jste označeni jako viník, při krádeži vozidla, vandalismu nebo živelní škodě. Vztahuje se na pojištěná vozidla do 3,5 tuny ze zahraniční půjčovny či platformy pro sdílení vozidel, včetně skútrů a motorek. Sjednat ho lze i pro cesty mimo Evropu. Připojištění musí mít sjednané každý, koho smlouva o pronájmu uvádí jako řidiče.
U jednorázového pojištění SingleTrip stojí krytí spoluúčasti 490 Kč za 1 až 5 dní nebo 1690 Kč za 14 dní. Sjednat ho můžete až na 31 dní, autoasistenci až na 60 dní. U celoročního MultiTripu stojí krytí spoluúčasti 2490 Kč ročně a platí při opakovaných cestách v délce nejvýše 60 dní každá. Obě připojištění lze dokoupit před odjezdem.