 »   »  Equa bank spustila novou aplikaci na vyřizování odkladu splátek úvěrů

Lenka Kašparová

Equa bank má novou aplikaci pro odklad splátek půjček. Jejím účelem je zjednodušení a urychlení vyřizování žádostí o odklad splátek. Současně díky ní zjistíte, jak odložení splátek následně ovlivní splácení vašeho úvěru.

Naše aplikace je unikátní tím, že klient, který žádá o odklad splátek, získá přesnou personalizovanou informaci, jak se odklad splátek promítne do jeho úvěru. Může si sám zvolit počet měsíců, od jednoho do šesti, o které chce splátku odložit a okamžitě uvidí, jak to ovlivní délku splácení a celkovou splacenou částku, říká Ondřej Hák, ředitel retailového bankovnictví Equa bank.

Pokud si požádáte o odklad splátek u spotřebitelského úvěru, automaticky se vám nastaví a vztahuje se už na nejbližší splátku vašeho úvěru. Potvrzení o odkladu s novým splátkovým plánem budete mít k dispozici ve svém internetovém bankovnictví během příštích několika dní. V případě hypoték vás po vyplnění žádosti kontaktuje bankéř, který s vámi nastaví odklad splátek podle vaší potřeby. Equa bank už vyřídila více než 4000 žádostí o odklad splátek.