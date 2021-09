Equa bank nabízí investici do nového fondu. Výnos je závislý na vývoji úrokových sazeb

Equa bank nabízí možnost se přidat k úpisu dluhopisového fondu s výnosem závislým na vývoji úrokových sazeb. Konkrétně jde o fond fond BNP Paribas A Fund Global Floating Rate Portfolio 2025.

Nový fond umožňuje investovat do diverzifikovaného portfolia dluhopisů. Cílem fondu je využít variabilně úročené portfolio držené do splatnosti, a poskytnout tak investorům ochranu před růstem úrokových sazeb. Fond , který díky své strategii nabízí nízké náklady na správu, má pevnou splatnost v prosinci 2025 a jeho nákup je možné provést jen do 16. září 2021, vysvětlil David Kögler, Head of Investment Products v Equa bank.

Fond je podle Köglera určený investorům, kteří hledají zajímavý výnos na úrovni odhadované inflace, a jsou pro to ochotni přijmout odpovídající rizika související s investicí do dluhopisových fondů.

Investování banka nabízí do 31. prosince 2021 bez vstupního poplatku. Klienti neplatí ani poplatky za zřízení, vedení či zrušení investičního účtu, stejně jako za správu a úschovu cenných papírů u banky.

Equa bank nabízí pravidelné i jednorázové online investování podle investičních cílů. V současnosti má v nabídce 41 fondů, které pokrývají globální i regionální akciové a dluhopisové trhy.