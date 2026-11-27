Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přesunula svůj ePortál ČSSZ na novou doménu gov.cz. Přechod probíhal v rámci odstávky ePortálu ČSSZ během 26. listopadu 2026. Jde tak o další web, který se přesunul pod jednotnou státní doménu gov.cz. Cílem změny je na tuto doménu dostat všechny oficiální webovky státních institucí, např. proto, aby byla jejich adresa pro veřejnost snadněji rozpoznatelná.
ePortál ČSSZ je tak nově dostupný na adrese https://eportal.cssz.gov.cz. Na web se ale dostanete i zadáním původní adresy ePortálu ČSSZ, ze které budete automaticky přesměrováni na novou doménu.
Všechny dosavadní elektronické služby zůstávají na ePortálu ČSSZ nadále dostupné. Přechod na novou doménu nemění způsob využívání služeb ani nevyžaduje registraci nového uživatelského účtu. Klienti nemusí v souvislosti se změnou domény podnikat žádné další kroky, uvedla Jitka Brenčič, mluvčí České správy sociálního zabezpečení.
Na jednu potíž by ale uživatelé ePortálu mohli přece jen narazit. Pokud jste byli zvyklí se na něj přihlašovat pomocí datové schránky a dlouho jste v aplikaci nebyli, možná zjistíte, že nemáte v prohlížeči uložené údaje pro přihlášení. I datovky totiž letos v červnu přešly na novou doménu datovka.gov.cz. Na původní adrese tak přestalo přihlašování a pokud jste si uložili své přístupové údaje do prohlížeče, je nutné je na nové doméně zadávat znovu (od ledna navíc skončí jeden způsob, jak se do datovky přihlásit). Pokud by to byl problém, můžete se do ePortálu dostat i jinak, pro přihlášení funguje např. i bankovní identita.