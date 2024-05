Energošmejdi nedají pokoj ani v restauraci. Smlouvu chtějí mít podepsanou hned

Autor: Gabriela Hájková s využitím DALL-E

Spotřebitelé hledají levnější dodavatele energií. Jen za minulý měsíc proběhlo podle statistik operátora trhu u domácností 38 661 změn obchodníka s elektřinou nebo plynem. Loni to přitom stejnou dobou nebyla ani polovina (17 525). S oživením energetického trhu ale roste i aktivita nepoctivých zprostředkovatelů. Vyplývá to ze zprávy Energetického regulačního úřadu (ERÚ), podle které úřad od začátku roku zaznamenal zvýšený počet stížností na praktiky tzv. energošmejdů.





Spotřebitelé upozorňují například na podomní prodej neregistrovaných zprostředkovatelů, nevyžádané zpoplatněné poradenství nebo poskytování klamavých informací. Někteří energošmejdi se dokonce snaží spotřebitele přetáhnout k jinému dodavateli během jejich návštěvy restaurace.





Pro energošmejdy je typické, že se snaží využít momentu překvapení vyvolaného kombinací svých přesvědčovacích schopností a zavádějících informací. U zákazníka vyvolají dojem, že nabízejí extrémně výhodný produkt, smlouvu je ale nutné uzavřít okamžitě na místě. Spotřebitelé by si přitom měli vždy vzít čas na rozmyšlenou, veškeré dokumenty si před podpisem přečíst a vyptat se na všechno, čemu nerozumí, upozornila Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ, podle které nepoctiví zprostředkovatelé často zvoní na domovní dveře, ale nově klienty loví i v restauračních zařízeních.

Kromě pečlivého pročtení dokumentace Zemanová radí také ověřit, jestli daný zprostředkovatel vykonává svou činnost oprávněně. K tomu se totiž musí registrovat právě u ERÚ. Kompletní registr zprostředkovatelů je přitom dostupný na webu úřadu.

Kromě neregistrovaných osob Zemanová upozornila i zprostředkovatele, kteří za své služby po spotřebiteli požadují odměnu: Setkáváme se i s případy, kdy si energošmejdi za banální úkony účtují několikatisícové částky. Proto bychom si měli pozorně prostudovat nejen smlouvu o samotné dodávce energií, kterou za nás má uzavřít s dodavatelem, ale i zprostředkovatelskou smlouvu přímo s dotyčnou osobou .

V případě, že byste se zprostředkovatelem už smlouvu uzavřeli a později si všimli nesrovnalostí, můžete smlouvu o zprostředkování kdykoli vypovědět, bez výpovědní doby a sankcí. Podle Zemanová ale bohužel musíte zaplatit případnou odměnu za služby, které už zprostředkovatel ve váš prospěch učinil. Většina zprostředkovatelů ale přepisy dělá bezplatně, protože za ně od dodavatele získají provizi. Proto je potřeba se předem na případnou cenu služeb vždy informovat a je-li nějaká, nic neuzavírat a vyhledat například velké online srovnávače, které o všem informují korektně a přepisy provedou bezplatně nebo kontaktovat přímo nového dodavatele, který přepis zařídí za vás (také bezplatně).

Co se týče přímo smlouvu na dodávky elektřiny nebo plynu (výše jsme psali o smlouvě o zprostředkování), uzavřenou prostřednictvím zprostředkovatele, i tu můžete ukončit, buď odstoupením od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření (jedná-li se o tzv. distanční smlouvu, kterou jste neuzavřeli na obchodním místě), popř. výpovědí do 15 dnů od zahájení dodávky.