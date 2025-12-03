Energošmejdi jsou zase aktivní. Poradíme, na jaké finty si dát pozor

Energošmejdi jsou v současné době opět aktivní a svou pozornost nejčastěji upírají na seniory. Na růst stížností spojených s aktivitou podvodníků v roli zprostředkovatelů dodávek energií upozornil Energetický regulační úřad (ERÚ), který zároveň přinesl příklady nejčastějších agresivních praktik, kterými se zabýval od srpna do října toho roku a rady, jak předcházet problémům.
Sjednání schůzky předem
Jeden ze scénářů, který se v současnosti často odehrává, začíná seriózním telefonickým hovorem se žádostí o osobní schůzku. Zprostředkovatel v něm nabídne návštěvu obchodního zástupce, který má spotřebiteli pouze poradit, jak ušetřit. Při návštěvě pak podle ERÚ takzvaní energošmejdi opakovaně tvrdí, že obchodníka, u kterého má spotřebitel nyní smlouvu, odkoupila „pochybná zahraniční firma“, takže u něj nemá smysl zůstávat. Návštěva má samozřejmě příhodně při ruce lepší nabídku.
Novou smlouvu na dodávku energie začínají vypisovat i v případech, kdy zákazník jasně deklaruje, že o ni nemá zájem. Následně podvodníci tvrdí, že se nejedná o smlouvu, ale o pouhé potvrzení schůzky či například účasti v soutěži „zákazník roku“. Za pomoci nejrůznějších manipulativních technik pak energošmejdi dosáhnou toho, že spotřebitel dokument podepíše, popisuje praktiky zpráva ERÚ.
ERÚ se zabýval také případem seniorky, u které podomní prodejce předem věděl, že jí končí smlouva s fixací. Při jeho návštěvě podepsala novou smlouvu o dodávkách elektřiny, kde ale chyběl název produktu, sjednaná cena i doba trvání.
Jiné seniorce zase zprostředkovatel lhal i na následný telefonický dotaz, jestli ke změně dodavatele došlo nebo ne. Že změna proběhla přiznal až nový obchodník, který pak tvrdil, že zákaznice vše potvrdila po telefonu, což nebyla pravda.
Energošmejdům jde o vlastní zisk. Nabídky velkých slev bychom proto měli brát s rezervou, podomním obchodníkům vůbec neotevírat, a hlavně nic nepodepisovat narychlo bez rozmyšlení. Pokud už naletíme, hned jednejme. Smlouvu na dodávky elektřiny či plynu uzavřenou přes zprostředkovatele můžeme vypovědět až do patnáctého dne po zahájení dodávek. Smlouvu přímo se zprostředkovatelem pak můžeme vypovědět kdykoliv, zdůraznila Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.
Neohlášená „návštěva“
V jiných případech podvodníci sází na moment překvapení, kdy zaklepou na dveře bez domluvené schůzky, zato s připravenou historkou. Tvrdí například, že spotřebitel nereagoval na údajnou výzvu ohledně výměny elektroměru, a je proto nutné, aby podepsal jistý dokument. Ve skutečnosti mu přitom k podpisu dají smlouvu. Nebo se rovněž odvolávají na skutečně odeslaný dopis s nabídkou nového produktu, i když o něj adresát nemá zájem.
ERÚ také zaznamenal případ, kdy zprostředkovatel sice spotřebitele kontaktoval telefonicky, ale s akutní žádostí. Představil se jako zástupce stávajícího dodavatele a požadoval okamžité osobní setkání. Obchodník prý ruší dodatky ke smlouvám a potřebuje souhlas k převodu služeb, jako je kontrola a čištění plynového kotle a služby elektrikáře, které údajně přebírá obchodník nový. Ještě téhož dne přišel jiný muž, jenž se zákaznicí namísto smlouvy na proklamované dodatkové služby podepsal novou smlouvu na dodávku energie, upozorňuje zpráva Energetického regulačního úřadu.
Podle Martina Bortlíka, ředitele Sekce kontroly ERÚ tito zprostředkovatelé často sázejí nejen na vidinu skvělé nabídky, jejíž platnost je časově omezená, ale i na strach zákazníků, aby něco nezanedbali, a nečinností se nedostali do problémů. Bortlík proto radí všechna tvrzení ověřovat, například u vašeho stávajícího dodavatele energií nebo například u ERÚ.
Opakovaně narážíme na smluvní pokutu pět tisíc korun, pokud zákazník odmítne změnit dodavatele, a odměnu osm tisíc pro zprostředkovatele za každé uzavření nové smlouvy. Napříč republikou řádí obchodní zástupci bez registrace, kteří tak svou činnost vykonávají protizákonně. V poslední době se setkáváme s až absurdními případy, kdy si energošmejd přečte příjmení dotyčného na zvonku a následně se vydává za jeho jmenovce nebo možného vzdáleného příbuzného, aby se tak doslova vkradl do přízně spotřebitele, popisuje zkušenosti úřadu Zemanová.