Elektronická povolenka pro cesty do USA zdražila. Turisté zaplatí jednou tolik

Pokud plánujete cestu do Spojených států amerických kratší než 90 dní, neobejdete se bez elektronického cestovního povolení ESTA. Za povolenku si ale nyní výrazně připlatíte.
Od 30. září 2025 poplatek za tuto elektronickou autorizaci stoupl téměř dvojnásobně: z původních 21 na 40 USD. Cestovatelé tak v přepočtu zaplatí o necelých 400 Kč víc.
Samotnou povolenku pak vyřídíte online na oficiálních stránkách Ministerstva vnitřní bezpečnosti USA. Odhadovaná průměrná doba podání žádosti podle ministerstva činí 23 minut.
Po podání žádosti a uhrazení poplatku – platební kartou, nebo přes PayPal – byste měli povolení obdržet nejpozději do 72 hodin.
ESTA vám následně platí po dobu dvou let. Zároveň se ale vždy váže na číslo vašeho cestovního dokladu – pokud by vám tedy během dvouleté lhůty vypršela platnost pasu, museli byste o povolení žádat znovu.
Fakt, že vám povolení schválí, ovšem neznamená, že musíte být za každou cenu vpuštěni do země. Na letišti je ještě třeba projít imigrační kontrolou.
Elektronické povolení letos v dubnu zavedlo také Spojené království, podrobnosti najdete v článku: Do Spojeného království se dostanete jen s elektronickou povolenkou ETA
Kdo do USA necestuje jakožto turista nebo na dobu delší jak 90 dní, musí žádat o vízum. Podrobné informace můžete získat například prostřednictvím webu Ministerstva zahraničních věcí.