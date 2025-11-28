Elektronická dálniční známka funguje už 5 let, někteří ji ale stále kupují u podvodníků. Projděte si jejich seznam

Vedle oficiálního portálu edalnice.cz se stále objevují podvodné stránky vydávající se za legitimní prodejce. Někteří jen inkasují peníze, jiní vám známku prodají s přirážkou, která může převýšit cenu samotného kuponu.
Dálniční známky lze od prosince 2020 nakupovat online prostřednictvím aplikace edalnice.cz. V případě online nákupu se přitom stále nepodařilo vymýtit takzvané černé e-shopy, které z majitelů vozidel pouze tahají peníze.
Černé e-shopy jsou takové, které zákazníkovi žádnou službu neposkytnou a pouze vyberou peníze, ať už ve výši ceny časového poplatku či jiné částky. Bohužel jsme narazili i na takové, které si od zákazníků strhly desítky tisíc korun, vysvětluje Lucie Bartáková, ředitelka Sekce pro správu finančních zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).
Vedle černých pak můžete narazit také na „šedé“ portály, od kterých sice dálniční známku dostanete, ovšem s vysokou přirážkou.
Například k aktuální ceně ročního kupónu 2440 Kč si konkrétní přeprodejce účtuje poplatek 1550 Kč, čímž se rázem dostanete na cenu 3990 Kč. U vinět s kratší platností může cenová přirážka převýšit cenu samotné známky – jednodenní s letošní cenou 210 Kč je nabízena celkově i za 490 Kč, upozorňuje Bartáková.
Šedé e-shopy pak podle ní často argumentují tím, že jde o službu, kterou svým zákazníkům zajišťují. Ti o tom, že nenakupují na oficiálním webu, ovšem mnohdy nemají ani tušení a proto jsou z finální ceny překvapení.
Právě s šedými e-shopy se přitom SFDI bojuje těžko. Zatímco e-shopy, které pouze vybírají peníze a tedy jde o čistý podvod, se většinou podaří zablokovat během pár dní, u šedých e-shopů musí rozhodnout soud. Zatím tedy každý šedý e-shop, o kterém se SFDI dozví, alespoň ve spolupráci s Ministerstvem dopravy přidává na veřejně dostupný seznam podvodných a neoficiálních e-shopů.
Vedle státní aplikace nadto stále existuje také varianta offline nákupu na oficiálních prodejních místech – na pobočkách České pošty, v samoobslužných kioscích a na čerpacích stanicích Čepro.
Čepro provozuje síť čerpacích stanic EuroOil a RoBiN OIL. Celkem jde o 285 čerpacích stanic, kde lze kromě hotovosti nebo platební karty využít k platbě za dálniční známku také tankovací kartu, říká Damir Durakovič, generální ředitel společnosti Axigon, která firmám zajišťuje služby spojené s firemní flotilou.