Měšec.cz  »  Elektřina od ledna 2026 zlevní. Stát za vás zaplatí poplatek na obnovitelné zdroje

Dalibor Z. Chvátal
30. 12. 2025
Elektrárna, energie, elektřina, ČEZ Autor: Dalibor Z. Chvátal
Tepelná elektrárna Dětmarovice. kterou provozuje ČEZ. (26. 4. 2023)

Od 1. 1. 2026 se sníží regulovaná část ceny elektřiny. Tu stanovuje stát, přesněji Energetický regulační úřad (ERÚ a patří do ní hlavně distribuce a různé systémové poplatky. Důvod je jednoduchý: zmizí poplatek na podporu obnovitelných zdrojů (POZE), který jste dosud platili.

Proč k tomu dochází

V ceně elektřiny jsou dvě hlavní části:

  • Silová elektřina – tu si účtuje váš dodavatel a tady se liší nabídky a fixace.
  • Regulovaná složka – distribuce, systémové služby atd.  Platí ji všichni podobně, určuje ji ERÚ.

Součástí regulované složky byl i příspěvek na POZE. Ten měl původně i v roce 2026 částečně platit zákazník. Vláda ale 16. prosince 2025 rozhodla, že celé financování POZE vezme na sebe stát, resp. jeho daňoví poplatníci, stát to vyjde na 17,134 miliard korun.

ERÚ proto vydal změnový cenový výměr, který nastavuje příspěvek na POZE na nulu.

Kolik můžete ušetřit

U domácností byl příspěvek na POZE 598,95 Kč/MWh. Od ledna bude 0 Kč/MWh.

Jenže zároveň se v regulované složce hýbou i jiné položky, takže celkový pokles regulované části vychází v přepočtu zhruba v průměru takto:

Domácnosti (nízké napětí)

Regulovaná složka klesne o 15,1 %.

Napětí 2026
Cena za MWh		 2025
Cena za MWh		 Orientační úspora
Nízké napětí
Domácnosti
OSVČ
Malé firmy		 2845,92 Kč 3354,12 Kč  15,10 %
Vysoké napětí 1128 Kč
bez DPH		 1427 Kč
bez DPH		 21 %
Velmi vysoké napětí 548 Kč
bez DPH		 833 Kč
bez DPH		 34,20 %

Zdroj dat: ERÚ

A teď konkrétní příklad úspor (jen na regulované části):

Typ místa Spotřeba  Orientační úspora
Malý byt 2,5 MWh/rok 1270 Kč
Běžná domácnost 3 MWh/rok 1515 Kč
Větší domácnost  4 MWh/rok 2030 Kč

Přepočet podle způsobu používání elektřiny:

Typ místa 2026
Cena za MWh		 Orientační úspora
Byt
(vaření)		 4934,38 → 4464,90 Kč 469,48 Kč (9,50 %)
Byt
(vaření, ohřev vody)		 3308,14 → 2802,36 Kč 505,78 Kč (15,30 %)
Dům
(vaření, ohřev vody, vytápění)		 1988,03 Kč → 1449,58 Kč 538,45 Kč (27,10 %)

Ceny jsou přepočtené včetně DPH.

Platit méně budete i v případě, že ceny energií máte zafixované, protože fixace je hlavně na silovou (obchodní)  elektřinu, kdežto regulovaná část se mění vždycky podle ERÚ.

Seriál: Změny a novinky v roce 2026
Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

