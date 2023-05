Ekonomové kritizují "Lex ČEZ". Je to účelovka, říkají

Nový návrh vlády o přeměnách obchodních společností a družstvech (nazývaný „Lex ČEZ“) podstatně snižuje kvalifikovanou většinu, která je nutná k rozdělení společnosti.





Tento nový návrh, který vláda schválila 18. května 2023 říká, že ke schválení přeměny společností postačí 75 % akcionářů přítomných na valné hromadě, zatímco dosavadní legislativa požadovala plných 90 % přítomných.





Vzhledem k faktu, že stát kontroluje prostřednictvím Ministerstva financí téměř 70 % všech akcií společnosti ČEZ, bude si moci po navrhované úpravě odhlasovat prakticky jakýkoliv návrh. Pokud vláda skutečně plánuje, jak se nechali již několikrát slyšet její představitelé včetně premiéra, ovládnout kritickou infrastrukturu na výrobu elektřiny, což jsou v našich očích zejména jaderné elektrárny, musela by ke stávající tržní ceně nabídnout minoritním akcionářům výraznou prémii, říká akciový analytik Komerční banky Bohumil Trampota.

Podle něj je při ceně 1 100 Kč za akci ČEZu zjednodušeně hodnota minoritního podílu někde kolem 175 mld. Kč. Tato cena ještě musela navýšit o prémii (například při vytěsnění u francouzské společnosti EDF to bylo +50 %), což by v tomto případě znamenalo 265 mld. Kč.

V současné rozpočtové situaci to není malá částka. Podle nového návrhu by si stát na valné hromadě mohl snadno odhlasovat rozdělení například na dvě společnosti (výroba a zbytek). Akcionáři by místo jedné akcie vlastnili akcie dvou společností. Stát by mohl podíl v jedné zcela prodat a ze druhé vytěsnit minority, komentuje situaci analytik a dodává, že bude záležet na detailech jakékoli možné transakce nebo sérii transakcí, ale každopádně bude stále nutné nabídnout minoritám prémii.

Vládní návrh nezůstal bez odezvy. V reakci na něj trhy zachvátila panika a 18. května 2023 akcie ČEZu spadly o 8 %. Následující den spadly akcie o dalších 5 % na cenu 981,5 Kč.

Vzhledem k důležitosti nové zprávy a nezveřejnění dalších detailů bychom čekali, že Burza cenných papíru Praha obchodování s ČEZem pozastaví do doby, než se situace uklidní. Připomínáme, že ČEZ má na celkovém objemu pražské burzy dlouhodobě více než 50 % podíl a je pro domácí burzu, aspoň tak jak ji známe dnes, naprosto klíčový, říká Bohumil Trampota.

Podle Ivo Bečváře, investičního analytika ze společnosti Sirius Finance, vše nasvědčuje tomu, že se jedná o účelově navrženou změnu zákona, protože veřejně obchodovaných společností v ČR je jen několik a hranice potřebná pro realizaci některých přeměn je stanovena shodou okolností tak, aby pro stát znamenala jistotu, že si v rámci ČEZu prosadí cokoli.

Nelze totiž předpokládat, že by na valnou hromadu společnosti ČEZ a.s. dorazilo 100 % všech akcionářů, a tudíž je vysoká pravděpodobnost, že stát se svými necelými 70 % všech akcií společnosti bude mít více než 75% podíl ze všech přítomných. Už tento samotný krok snižuje ochranu akcionářů, což považuji za velmi nešťastné, ale jsou tu i další věci, říká Bečvář.

Vláda argumentuje, že novela zákona nás přibližuje evropskému průměru, což je podle Ivo Bečváře lež.

Stávající nastavení odpovídá evropskému průměru mnohem více. Dalším kritickým bodem je, že se rozdělují pravidla pro veřejně obchodované společnosti a společnosti, jež jsou v soukromém vlastnictví. I zde vláda argumentuje zcela nepatřičně, že je u veřejně obchodovatelné společnosti těžší získat dostatečný podíl kvůli příliš velkému rozdrobení akcionářů. Opak je pravdou, nicméně v případě ČEZu by to pro stát znamenalo zaplatit na burze adekvátní cenu, dodává analytik.

České republice by mohly v případě, že Lex ČEZ projde, hrozit soudní spory. K vládnímu návrhu totiž dochází v době, kdy hospodaření ČEZu ovlivňují další tvořené zákony a nařízení, jako je daň z nadměrných zisků a zastropování cen u výrobců elektřiny. Místo, aby stát vykoupil minoritní podíl v ČEZu za adekvátní cenu, podobně jako vykupuje pozemky a podobně, riskuje budoucí obří náklady v podobě prohraných soudních sporů.