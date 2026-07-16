Ekonom: Češi mají penzi vysokou jako lidé z východu, ale pracují na ni dlouho jako na západě

V České republice je až třetina penzí přiznávána předčasně. I přesto do důchodu odcházíme průměrně až po více než 38 letech. Informace vyplývají ze statistik Eurostatu o tom, kolik let obyvatelé jednotlivých zemí průměrně tráví v práci, než jdou do penze.
Češi pracují na svoji východní penzi dlouho jako na západě. Při pohledu na mapu s výsledky je vidět, že nejdéle zůstávají v práci Holanďané a Švédové. Nejrychleji do penze naopak zamíří Rumuni a Bulhaři, komentuje statistiky Eurostatu Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas s tím, že Slováci chodí do penze průměrně po 36 letech a Rumuni ani ne po 33 letech.
Vezmeme-li údaje o dalších okolních zemích, jsou na tom Němci a Rakušané z hlediska délky pracovního života hůře (40,2 let Němci, 39,1 Rakušané) a Poláci lépe (pracují průměrně 35,9 let).
Z dat evropského statistického úřadu také vyplývá, že délka pracovního života je rozdílná u mužů a žen s tím, že v Evropě průměrně končí ženy svou pracovní kariéru o čtyři roky dříve než muži. V ČR je rozdíl zhruba 4,5 roku.
Nejrychleji míří do penze Italky (o 9 let dříve), zatímco déle než muži pracují ženy jen ve dvou zemích, a sice v Litvě a Lotyšsku, poukazuje Dufek s tím, že délka pracovního života se podle statistik v posledních dvaceti letech všude prodloužila.
V případě ČR jsou to čtyři roky navíc. I když předčasné penze stále táhnou, tuto statistiku nezviklaly.
Podle Dufka je s ohledem na demografický vývoj v EU nepochybné, že délka pracovního života se bude muset dál prodlužovat:
Ne všechny východoevropské země, včetně ČR, jsou na tento vývoj připravené, ale jiná cesta asi nevede. Trh práce bude muset změnit svůj přístup k lidem nad padesát let, protože nebude kde brát zaměstnance.
Na tom, že budeme muset pracovat kvůli stárnutí populace déle, se shodují ekonomové už dlouho a vysvětluje to v našem podcastu i odborník na trh práce Tomáš Ervín Dombrovský.
Kromě toho, že nebude na pracovním trhu dost lidí se ale podle ekonomů bude muset prodlužovat délka důchodového věku také kvůli tomu, že jinak bude financování důchodového systému neudržitelné.