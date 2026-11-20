S obchodníkem jste se nedohodli a nevíte, na koho se obrátit. Nový web Evropské komise vám poradí, kde hledat pomoc s reklamací nebo nevrácenými penězi.
Vrátíte zboží do zahraničního e-shopu, ale peníze zpět nepřijdou. S prodejcem se nedomluvíte a nevíte, kdo by vám měl pomoci. Pro takové situace Evropská komise spustila nový web. Pomůže vám najít organizaci, na kterou se můžete se svým problémem obrátit.
Web se jmenuje Consumer Redress Portal, má i českou verzi a Komise ho představila 18. 11. 2026. Využít ho můžete při potížích s obchodníky v Česku i v zahraničí. Obsahuje průvodce možnými postupy a adresář více než 400 organizací, které pomáhají řešit spotřebitelské spory bez soudu. Postupovat můžete takto:
Nejdřív oslovte obchodníka
Napište mu, co se stalo a co požadujete, například vrácení peněz. Zprávy si uschovejte, později se vám budou hodit jako podklad pro řešení sporu.
Když se nedomluvíte, otevřete portál
Interaktivní průvodce vám pomůže zjistit, jaké možnosti pomoci pro vaši situaci připadají v úvahu.
Vyhledejte vhodnou organizaci
V adresáři můžete vybírat podle země a toho, čeho se problém týká. U každého kontaktu si ověřte, jaké spory přijímá, v jakém jazyce s ním můžete jednat a zda za službu zaplatíte.
Obraťte se přímo na ni
U některých organizací najdete rovnou odkaz na jejich formulář. Připravte si doklad o nákupu, reklamaci a komunikaci s obchodníkem.
U zahraničních nákupů budete hledat v zemi, kde obchodník sídlí. Jen pozor na to, že česká verze portálu je primárně návod v češtině, „jak na to“. Samotnou reklamaci musíte psát v jazyce třeba podle jurisdikce dané země, resp. v angličtině. Obchodník ale může podporovat více jazyků.
Pokud řešíte reklamaci zboží z českého e-shopu, můžete požádat o pomoc Českou obchodní inspekci. Podání návrhu na mimosoudní řešení sporu je bezplatné. Musíte ale doložit, že jste se nejprve pokusili domluvit s prodejcem, a návrh podat nejpozději do jednoho roku od chvíle, kdy jste u něj svůj nárok poprvé uplatnili. ČOI se pak pokusí zprostředkovat dohodu, ale nemůže obchodníkovi nařídit, aby vám peníze vrátil.
Jestliže vám peníze nevrací e-shop z jiné země EU, Norska nebo Islandu, může vám bezplatně pomoci Evropské spotřebitelské centrum ČR. Na něj se můžete také přímo obrátit .