E.ON spustil platformu pro sdílení elektřiny. Výrobce a odběratele bude párovat algoritmus

Sdílení elektřiny v Česku funguje od 1. července 2024. Energetická skupina E.ON nyní spouští platformu E.ON Propojeno, která má zájemcům pomoci s vyhledáním partnera pro sdílení – tedy propojit domácí výrobce elektřiny s dalšími odběrateli – a zároveň převzít administrativu spojenou se správou skupiny a s fakturací. Služba je dostupná i lidem mimo klientskou bázi E.ON.
Platforma má na základě zadaných údajů doporučit nejvhodnějšího partnera pro sdílení a zároveň optimalizovat sdílení v čase podle spotřebních vzorců účastníků.
Registrovat se je stejně jednoduché jako u jakékoliv jiné běžné aplikace na rozvoj potravin, nákup oblečení nebo doručovací služby. Zájemci stačí občanský průkaz a faktura za elektřinu s potřebnými údaji, popisuje Kateřina Stehlíková, vedoucí oddělení inovací společnosti E.ON.
U výrobce je nutná také smlouva o připojení. O další návazné kroky, registraci u EDC či žádost o instalaci chytrého elektroměru pro průběhové měření, se postará na základě plné moci E.ON. Za používání služby si společnost neúčtuje žádné fixní poplatky, provize – 420 Kč za megawatthodinu, se hradí ze skutečně sdílené energie.
Aktuálně podle společnosti probíhají registrace účastníků a párování výrobců a spotřebitelů. První sdílení přes platformu má začít na jaře 2026.
Podle dat EDC ke konci roku 2025 sdílelo elektřinu více než 36 000 účastníků ve více než 21 000 skupinách, kteří dohromady nasdíleli přes 60 000 MWh. E.ON zároveň uvádí, že část sdílení není příliš efektivní mimo jiné kvůli složité orientaci v nastavení, přetrvávajícím mýtům, náhodnému skládání skupin bez ohledu na sladění výroby a spotřeby a také kvůli technologickým omezením.