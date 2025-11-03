E.ON prodlužuje slevu 10 % pro zákazníky s nefixovanými cenami

Zhruba 800 000 zákazníkům s nefixovanou cenou bude energetická společnost E.ON účtovat ceny za MWh elektřiny a plynu se slevou 10 % i v roce 2026. Původně měla tato akce trvat jen do konce roku 2025.
Informace o změně cen za dodávku elektrické energie nebo plynu začne společnost zákazníkům posílat během listopadu. Samotná sleva se uplatní automaticky.
Podle propočtu společnosti domácnosti s nejběžnější sazbou D02d díky 10% slevě ušetří za dodávku jedné MWh téměř 400 Kč.
U domácností, které elektřinou ohřívají vodu nebo topí pak bude úspora od 1 500 do necelých 6 000 Kč podle jejich spotřeby. U plynu pak domácnost, která ho využívá na topení i ohřev vody, uspoří do tří tisíc korun, dodává tiskový mluvčí společnosti Roman Šperňák.
Zatímco energetické společnosti v poslední době hlásí snižování cen, za regulovanou složku si od roku 2026 dost možná připlatíme. Alespoň s tím počítá aktuální návrh Energetického regulačního úřadu. Do stanovení regulovaných cen elektřiny a plynu ale může výrazně promluvit nově vznikající vláda. Ta domácnostem slibuje zrušení povinnosti hradit poplatek na systém podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů.