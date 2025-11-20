E.ON nabízí domácnostem se soláry odměnu 450 Kč měsíčně za podporu sítě

Služba Rovnováha energetické společnosti E.ON umožňuje domácnostem s fotovoltaickou elektrárnou a bateriovým úložištěm zapojit svou technologii do systému řízení flexibility. Za využití služby pak společnost každý měsíc připíše odměnu 450 Kč. Službu dosud v pilotním testování využilo téměř 500 zákazníků.
Nově je Rovnováha dostupná pro všechny domácnosti s fotovoltaikou a bateriovým úložištěm, pokud splňují technické podmínky, tedy mají kompatibilní střídač (např. Solax G4/G5, GoodWe ET, Huawei SUN2000, AEG, Dražice, Sofar Solar). Službu přitom nemusí využívat pouze zákazníci E.ONu, dostupná je pro každého, kdo disponuje příslušným vybavením.
Kdo se chce ke službě připojit, musí vyplnit kontaktní formulář, poté obdrží modem, který zapojí do zásuvky a připojí k Wi-Fi.
Software pak automaticky zpracuje signály a ovládá baterii tak, aby byla využita jen tehdy, pokud to síť skutečně potřebuje. Algoritmus respektuje skutečnost, aby stav baterie byl minimálně nad 30 %. Pokud by aktivní řízení například trvalo asi 20 minut, znamenalo by to změnu stavu baterie přibližně o 5 %, popisuje Kateřina Stehlíková, vedoucí Product Innovations ve společnosti E.ON Customer Solutions.
Služba je zdarma, zapojené domácnosti nadto každý měsíc obdrží fixní odměnu 450 Kč.
Zároveň mají jistotu, že jejich baterii aktivujeme jen v nezbytných okamžicích, jelikož vše probíhá automaticky a bez nutnosti jakéhokoli zásahu, dodává Stehlíková.
Zapojení do Rovnováhy je bez jakýchkoliv závazků, službu lze kdykoli ukončit s příslušnou měsíční výpovědní lhůtou. Podle Jakuba Miškovského, seniorního manažera produktů ve společnosti E.ON, se Rovnováha během dalších měsíců rozšíří o zařízení, která také mohou pomoci s energetickou flexibilitou.
Dnes je to prostřednictvím baterií, ale plánujeme do budoucna rozšíření o elektromobily, anebo chytré systémy ohřevu vody. Proto již připravujeme další produkty pro ostatní technologie, vypočítává.
Do budoucna pak E.ON plánuje také dynamickou verzi Rovnováhy, kde se bude výše odměny odvíjet od skutečného přínosu zákazníka.