E.ON láká na levnější energie výměnou za samoobsluhu. Některé úkony ale mohou být za poplatek

Monika Veselíková
Dnes
newsimg-new-energie-15.jpg Autor: Shutterstock

E.ON přichází se dvěma novými produkty – Online elektřina a Online plyn. Jsou nastavené jako plně digitální, což znamená, že zákazník si smlouvu sjedná sám a následně ji spravuje přes samoobslužný portál a mobilní aplikaci Energie24. Odměnou má být nižší cena oproti standardním produktům.

Online produkt umožňuje zákazníkům těžit z nižších provozních nákladů. Díky digitalizaci sjednání, fakturace a samoobsluhy umíme nabídnout výrazně lepší cenu než u standardních produktů, říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie.

E.ON tento koncept nabídl už v létě, kdy ale cílil na nové zákazníky. Nyní se můžou připojit i ti stávající.

Oba produkty nabízejí fixaci na dva roky. Podle Zápotočného mohou zákazníci, kteří mají nyní nefixovanou cenu podle základního ceníku, přechodem na digitální produkt ušetřit 551 Kč na 1 MWh elektřiny. U plynu má rozdíl mezi standardním ceníkem s nefixovanou cenou a novým online produktem činit 309 Kč na 1 MWh.

Dodavatel zároveň uvádí, že úspora má vycházet i ve srovnání s běžnými dvouletými fixovanými produkty: u stávajících klientů má jít o 197 Kč na 1 MWh elektřiny a u plynu o 132 Kč na 1 MWh.

Ačkoli jsou oba produkty postavené na plné digitalizaci, neznamená to, že je asistovaná obsluha pro zákazníka tabu. V některých případech si ji ale bude muset zaplatit. Hlavně pokud půjde o běžné úkony spojené se správou smlouvy, kterou by měl zákazník jinak zvládnout pouze pomocí samoobslužných nástrojů.

Neznamená to ale, že zákazníka necháme na holičkách. Pokud bude potřebovat poradit a pomoci, jak jednotlivé úkony sám online vyřešit, budeme připraveni mu bezplatně pomoci a správně ho navést, dodává Radek Fišer, vedoucí prodeje energií pro domácnosti společnosti E.ON Energie.

Poplatky se podle Fišera nemají týkat například stížností a reklamací, ani požadavků, které zákazník uplatňuje podle zákona – třeba při změně dodavatele nebo při žádosti o kompenzace za výpadky.

