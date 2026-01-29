E.ON láká na levnější energie výměnou za samoobsluhu. Některé úkony ale mohou být za poplatek

E.ON přichází se dvěma novými produkty – Online elektřina a Online plyn. Jsou nastavené jako plně digitální, což znamená, že zákazník si smlouvu sjedná sám a následně ji spravuje přes samoobslužný portál a mobilní aplikaci Energie24. Odměnou má být nižší cena oproti standardním produktům.
Online produkt umožňuje zákazníkům těžit z nižších provozních nákladů. Díky digitalizaci sjednání, fakturace a samoobsluhy umíme nabídnout výrazně lepší cenu než u standardních produktů, říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie.
E.ON tento koncept nabídl už v létě, kdy ale cílil na nové zákazníky. Nyní se můžou připojit i ti stávající.
Oba produkty nabízejí fixaci na dva roky. Podle Zápotočného mohou zákazníci, kteří mají nyní nefixovanou cenu podle základního ceníku, přechodem na digitální produkt ušetřit 551 Kč na 1 MWh elektřiny. U plynu má rozdíl mezi standardním ceníkem s nefixovanou cenou a novým online produktem činit 309 Kč na 1 MWh.
Dodavatel zároveň uvádí, že úspora má vycházet i ve srovnání s běžnými dvouletými fixovanými produkty: u stávajících klientů má jít o 197 Kč na 1 MWh elektřiny a u plynu o 132 Kč na 1 MWh.
Ačkoli jsou oba produkty postavené na plné digitalizaci, neznamená to, že je asistovaná obsluha pro zákazníka tabu. V některých případech si ji ale bude muset zaplatit. Hlavně pokud půjde o běžné úkony spojené se správou smlouvy, kterou by měl zákazník jinak zvládnout pouze pomocí samoobslužných nástrojů.
Neznamená to ale, že zákazníka necháme na holičkách. Pokud bude potřebovat poradit a pomoci, jak jednotlivé úkony sám online vyřešit, budeme připraveni mu bezplatně pomoci a správně ho navést, dodává Radek Fišer, vedoucí prodeje energií pro domácnosti společnosti E.ON Energie.
Poplatky se podle Fišera nemají týkat například stížností a reklamací, ani požadavků, které zákazník uplatňuje podle zákona – třeba při změně dodavatele nebo při žádosti o kompenzace za výpadky.