E-maily od "sociálky" informují o přijetí daňového přiznání a vracení daní. Pozor na podvod, který nedává smysl

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozornila na další pokusy o podvod, které zneužívají její jméno s cílem získat citlivé údaje a poté i peníze oběti.
V rámci této vlny podvodů útočníci rozesílají falešné e-maily, ve kterých se vydávají za pracovníky ČSSZ a vybízí k reakci pod záminkou získání finančních prostředků.
ČSSZ zaregistrovala v minulých dnech podvodné e-maily, které jsou rozesílány jejím jménem nebo jménem konkrétního vedoucího pracovníka. Zprávy obsahují osobní údaje a falešná sdělení, jejichž cílem je zjevně navázat kontakt s klientem ČSSZ za účelem dalšího získání citlivých dat, potvrdila Jitka Drmolová, mluvčí ČSSZ s tím, že e-maily se tváří například jako potvrzení o přijetí elektronického daňového přiznání a informace o zaslání daňového přeplatku. To však nedává smysl, protože ČSSZ daňové přiznání nepřijímá a rovněž nepoukazuje přeplatek na daních (který stát navíc teď ještě nevrací).
E-maily rozesílané z pochybné adresy s datem uvedeným v azbuce zdánlivě nabádají pojištěnce, aby se „v případě nesouladu kontaktních údajů“ obrátili na pobočku ČSSZ v místě trvalého bydliště. E-mail může obsahovat dokonce falešný výpis z bankovního účtu nebo pochybný odkaz na zákon, popsala Drmolová a dodala, že cílem podvodných e-mailů je získání přístupu k bankovnímu účtu a platební kartě.
ČSSZ po svých klientech nikdy nechce informace o jakémkoli hesle nebo přihlašovacích údajích. Pokud podezřelý e-mail obdržíte, nabádá Drmolová kontaktovat ČSSZ nebo Policii ČR přes oficiální kontakty na jejich webu.
Zároveň připomíná, že jediné oficiální stránky ČSSZ jsou na adrese www.cssz.cz a eportal.cssz.cz. Bezpečnost stránek garantuje digitální pečeť společnosti DigiCert umístěná na webu vpravo dole. Po kliknutí na pečeť se vám zobrazí identifikační údaje úřadu a můžete zde zjistit snadno informace o majiteli webu.
Jak upozornila Komerční banka, v únoru v souvislosti se svátkem sv. Valentýna výrazně roste také počet pokusů o tzv. romantické podvody. Jak je poznat a nenechat se napálit popisujeme v samostatném textu.