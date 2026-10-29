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Dýška bez daní a odvodů. Od roku 2027 ale jen pro někoho a do určité výše

Gabriela Hájková
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Restaurace, jídlo Autor: Shutterstock
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Spropitné v restauracích se nebude od příštího roku danit. V souvislosti se znovuzavedením evidence tržeb (EET 2.0) by nově neměla dýška pro zaměstnance do limitu 7 % z tržeb podléhat dani z příjmů ani odvodům pojistného. Osvobození příjmů ze spropitného ze stravovacích služeb od odvodů přinesl zákon o evidenci tržeb, který už vyšel ve Sbírce zákonů ČR. 

Od daně a odvodů budou osvobozená pouze dýška zaměstnanců restaurací, kaváren a hospod. Nebude přitom záležet na tom, zda se jedná o hlavní pracovní poměr, nebo práci na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. Dýška, která obdrží při výkonu samostatné činnosti OSVČ, se osvobozovat nebudou.

Pro získání nároku na osvobození od daně a odvodů musí jít o činnost v provozovně stravovacích služeb, za kterou je poskytování spropitného obvyklé. Výhodnějších podmínek tak budou moci využít např. číšníci, servírky, barmani či kuchaři.

Osvobození se naopak nedotkne tzv. couvertu, což je povinný poplatek, který restaurace automaticky připočítává k ceně. Spropitné se má naopak osvobozovat jen tam, kde jde o nepovinnou platbu, kterou zákazník oceňuje spokojenost s poskytnutou službou.

Více informací o osvobození dýšek od daně a pojistného najdete v článku na sesterském serveru Podnikatel.cz. 

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Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

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