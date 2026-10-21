Dvě práce už má 165 tisíc Čechů. Přivydělávají si i manažeři a vysokoškoláci

Počet Čechů, kteří mají více než jednu práci, vzrostl za 11 let o více než polovinu. Vedle lidí, kterým skutečně nestačí hlavní výdělek, si ale přivydělávají i specialisté, vysokoškoláci nebo manažeři.
V roce 2025 mělo v Česku více než jednu práci přibližně 164 900 lidí ve věku od 15 do 64 let. To představuje zhruba 3,30 % všech zaměstnaných v této věkové skupině. V roce 2014 přitom vykonávalo druhou práci 106 700 lidí. Jejich počet se tedy za jedenáct let zvýšil o 54,50 %. Vyplývá to z údajů Eurostatu, které zpracoval pracovní portál JenPráce.cz.
Druhá práce nemusí znamenat finanční nouzi
Jenže druhé zaměstnání nebo podnikání nebývá jen způsobem řešení chybějících peněz. Podle analýzy si takto přivydělávají také lidé s vyšším vzděláním a kvalifikací, kteří takto své zkušenosti mohou zúročit i jinde.
Typicky tak jde o odborné konzultace, školení, lektorování, kreativní zakázky nebo poskytování specializovaných služeb. Naopak u některých pracujících ve službách, pomocných profesích či na částečných úvazcích je další práce nezbytná k pokrytí běžných nákladů na život.
Druhá práce se často vnímá jako nouzové řešení pro lidi s nízkými příjmy. Data ale ukazují, že tento pohled je příliš zjednodušený. Vedle finanční nutnosti hraje významnou roli také kvalifikace, odbornost a možnost využít své schopnosti mimo hlavní zaměstnání, říká Michal Španěl, analytik pracovního portálu JenPráce.cz.
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Polovina lidí s druhou prací ještě podniká
Podle analýzy vykonává přibližně polovina lidí s druhou prací tuto činnost jako OSVČ, druhá polovina pracuje jako zaměstnanci. Samotné údaje o počtu lidí s druhou prací už ale neukazují, proč ji vykonávají.