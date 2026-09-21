Důchody se od ledna změní jinak. Místo 300 Kč stát navrhuje nový výpočet

Důchody se mají od ledna 2027 zvýšit jinak, než původně navrhovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Základní výměra má vzrůst o 270 Kč na 5170 Kč a procentní výměra o 0,20 %. Původně se počítalo s jednotným zvýšením základní výměry o 300 Kč.
Ministerstvo práce a sociálních věcí upravilo návrh nařízení vlády, které stanoví parametry důchodů pro rok 2027. Zatím jde stále jen o návrh, který musí schválit vláda.
Základní výměra všech důchodů má od ledna vzrůst ze současných 4900 Kč na 5170 Kč, tedy o 270 Kč. Vedle toho se má zvýšit také procentní výměra důchodu, a to o 0,20 %.
Oproti původnímu návrhu se tedy zvýšení mírně změní.
Původně se počítalo s navýšením základní výměry o 300 Kč bez zvýšení procentní části. Nová varianta znamená, že lidé s nižšími důchody mohou dostat o něco méně než původně plánovaných 300 Kč, u vyšších důchodů naopak může být zvýšení vyšší než 300 Kč.
Příklad:
- Důchod 15 000 Kč: + cca 290 Kč
- Důchod: 20 000 Kč: + cca 300 Kč
- Důchod 25 000 Kč: + cca 310 Kč
(Výpočty autora.)
U části starobních důchodů bude výsledné zvýšení nižší také kvůli tomu, že se od roku 2027 přestává valorizovat výchovné ve výši 500 Kč za dítě, viz článek níže.
Od příštího roku se začne měnit výchovné. Přijde o valorizaci a později bude vypláceno jen některým
Minimální starobní důchod vzroste na 10 340 Kč
Vyšší základní výměra se promítne také do minimálních důchodů. U starobního důchodu a invalidního důchodu III. stupně minimální procentní výměra odpovídá částce základní výměry.
Minimální starobní důchod tak má v roce 2027 být 10 340 Kč měsíčně: 5170 Kč je základní výměra a nejméně 5170 Kč procentní výměra. Letos je minimální starobní důchod 9800 Kč, takže zvýšení by bylo o 540 Kč.