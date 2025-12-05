Důchody čeká příští rok řada změn. Podívejte se, co ovlivní peněženky lidí v penzi

Oblast důchodů příští rok ovlivní řada změn. Hned ta první vyplyne z pravidelného navyšování důchodů. Důchody totiž v lednu 2026 opět navýší lednová valorizace. Navýšení se dotkne starobních, invalidních i pozůstalostních důchodů. Odvozuje se od růstu inflace a o třetinu růstu reálných mezd (růst cen se měří indexem životních nákladů domácností důchodců).
Starobní, invalidní i pozůstalostní, které budou přiznané před 1. lednem 2026, se navýší začátkem roku 2026 tak, že:
- základní výměra důchodu vzroste o 240 Kč měsíčně,
- procentní výměra důchodu vzroste o 2,6 %.
Základní výměra pro rok 2026 tak bude ve výši 4900 Kč měsíčně.
Příjemcům penzí, kteří dosáhnou 85 let, se důchod navyšuje o 1000 Kč. Od letošního července platí, že jim doplatek náleží už od 1. dne měsíce, ve kterém mají narozeniny. Při dosažení sta let se penze navýší o 2000 Kč.
Kromě valorizace penzí dojde i k navýšení příplatků k důchodu. Příplatek k důchodu náleží politickým vězňům a některým jejich pozůstalým (vdovy, vdovci a sirotci). Od začátku příštího roku se příplatky přiznané před 1. lednem 2026 navýší o 2,6 %. Valorizovat se tedy budou stejně, jako procentní výměra důchodů při pravidelné řádné lednové valorizaci.
Změny u výplat penzí do zahraničí
Od roku 2026 se také pozmění pravidla týkající se výplat důchodů pro příjemce, kterým je posílá Česká správa sociálního zabezpečení do zahraničí. Většina z nich už nebude muset před každou výplatou penze zasílat úřadu dokument „Potvrzení o žití“, nově to bude stačit jen dvakrát za rok, v červnu a v prosinci.
Zrušení zasílání papírového oznámení o valorizaci
Oznámení o pravidelné lednové valorizaci už nebudou chodit většině příjemců penzí poštou. Výjimku bude mít ten, kdo si o jeho papírovou podobu požádal do konce letošního září.
Oznámení o zvýšení důchodů bude dostupné v elektronické podobě po přihlášení na ePortálu ČSSZ. Majitelé datovek dostanou oznámení tam.
Zohlednění doby péče o dítě pro další pojištěnce
Od příštího roku vznikne nový typ náhradní doby pojištění pro osoby, které se osobně starají o dítě do 3 let na základě dohody s rodiči. Opatření má pomoci rodičům s malými dětmi, kteří nejsou z vážných důvodů schopni pečovat o malé dítě a zároveň finančně zabezpečit rodinu.
Změny důchodové reformy
Pomalejší růst nově přiznávaných důchodů
Nověvyměřované budoucí důchody v letech 2026–2035 porostou pomaleji. Od roku 2026 se sníží každý rok zápočet osobního vyměřovacího základu o 1 %. Pokles bude trvat do roku 2035, kde se zastaví na 90 %. (Poprvé se opatření použije při výpočtu důchodů přiznávaných v roce 2026, kdy se do 1. redukční hranice započte 99 % průměrného měsíčního výdělku místo současných 100 %, atd.)
Zároveň klesne procento, kterým se násobí osobní vyměřovací základ za každý rok pojištění získaného do vzniku nároku na penzi. Ze současných 1,5 bude za rok pojištění náležet nově 1,45 % osobního vyměřovacího základu.
Zápočet let strávených doktorským studiem
Výpočet penzí bude od roku 2026 zohledňovat také první úspěšně dokončené doktorské studium (v ČR, prezenční formou, bez prodloužení) od roku 2010, pro které bude zaveden nový typ náhradní doby pojištění. Připomeňme, že studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole bylo do roku 2009 (vč.) zohledňováno pro účely důchodu jako náhradní doba. Od roku 2010 už se studium nezapočítává.
Poloviční krácení penze za dlouhá léta v práci
Pojištěnci, kteří získají dlouhou příspěvkovou dobu pojištění (kdy z odměny odváděli důchodové pojištění), popř. i nepříspěvkovou dobu pojištění (která ale dle důvodové zprávy vyžaduje fyzickou aktivitu – např. péči o děti do čtyř let věku, péči o závislé osoby a základní vojenskou službu) aspoň v délce 45 let, budou moci vstoupit do předčasného důchodu za lepších podmínek.
V případě odchodu do předčasné penze se jim bude krátit dávka jen z poloviny.
Minimální výše důchodu se zvýší
Minimální částka důchodu, na kterou dosáhnou všichni příjemci, od příštího roku výrazně vzroste. Na výši průměrné mzdy bude nově u minimálního důchodu navázána nejen základní výměra (činí 10 % průměrné mzdy po zaokrouhlení), ale i procentní výměra.
Výše starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně tak příští rok dosáhne 9800 Kč.
Minimální výše invalidního důchodu pro invaliditu II. stupně pak bude 7350 Kč.
Minimální výše invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně bude 6534 Kč.
Minimální výše vdovského/vdoveckého důchodu bude ve výši 7350 Kč a minimální výše sirotčího důchodu pak 6860 Kč.
Začínající změny u výchovného
Nově bude od roku 2026 výchovné opět jen na úrovni pětistovky. Následně se také už nebude valorizovat jako součást procentní výměry důchodu.
Vyloučení pobírání důchodu při výkonu rizikového zaměstnání a v hlubinném hornictví
V případě přiznání řádné starobní penze se sníženým důchodový věkem nevznikne nárok na její výplatu v případě, že bude rizikové zaměstnání stále vykonáváno. Nárok na výplatu zanikne za každý měsíc, ve kterém takhle odpracujete aspoň jednu směnu. Stejné pravidlo se vztáhne i na zaměstnání v hlubinném hornictví. Omezení naopak nebude platit pro zaměstnání zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku.
