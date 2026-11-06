Důchodci, kteří si nechávají důchod vyplácet v hotovosti, mohou nyní ušetřit za poplatek a ještě získat 2500 Kč

Lidé v penzi, kteří si nechávají vyplácet důchod přes Českou poštu, mohou ušetřit za poplatek, který je s touto službou spojený. Navíc mohou získat finanční bonus 2500 Kč.
Výplata důchodů v hotovosti přes Českou poštu stojí od letošního roku 94 Kč. Poplatek se odečítá z vyplácené částky důchodu a jsou od něho osvobozeni jen poživatelé penzí, jimž byl důchod přiznán před 1. 1. 2010 a od 31. 12. 2009 nepřetržitě trvá jejich nárok alespoň na jeden důchod (např. nejprve vdovský a následně starobní). Těmto příjemcům hradí poplatek Česká správa sociálního zabezpečení.
Ostatní se mu ale také mohou vyhnout. Pokud svolí k zasílání důchodu na účet, mohou také navíc jednorázově získat finanční bonus. Ještě do konce listopadu totiž běží u ČSOB akce pro ty, co si založí Účet pro seniory. S tímto účtem mají platební příkazy na poště či pobočce banky (stejně jako online) bez poplatku. Jednou za měsíc také banka zajistí bezplatnou donášku hotovosti na místo určení. To ale jen za podmínky, že částka bude do 20 000 Kč vč. Majitelé účtu pak mohou neomezeně vybírat z bankomatů ČSOB a jednou měsíčně i na poště. Banka také slibuje pomoc se změnou výplaty důchodu na účet u ČSOB, budete-li si to přát.
Při sjednání účtu ČSOB Konto Plus (je jedno zda na pobočce, telefonicky či online) nebo Poštovního účtu na České poště do konce letošního listopadu mohou noví klienti získat celkem 2500 Kč. Bonus se skládá ze tří částí, přičemž ta první je ve výši 1000 Kč a banka ji vyplatí za příjem důchodu na nový účet alespoň ve výši 15 000 Kč od České správy sociálního zabezpečení nebo jiných plátců důchodu (ministerstvo vnitra u policistů a hasičů, ministerstvo spravedlnosti u vězeňské správy, ministerstva obrany u vojáků). Důchod musí přijít na tento účet aspoň jednou do konce třetího měsíce následujícího po založení účtu (banky odměnu vyplatí do 20. dne následujícího měsíce po splnění podmínky).
Druhá část odměny může celkem dosáhnout 1500 Kč. Banka ji vyplatí postupně po pětistovkách, pokud ve třech po sobě jdoucích měsících provedete vždy pět plateb kartou u nějakého obchodníka buď v kamenném nebo internetovém obchodě (s platbami musíte začít nejpozději v měsíci, který následuje po tom, ve kterém jste účet založili). I tato odměna se vyplácí vždy do 20. dne následujícího měsíce.
Třetí část odměny už není přiznávána v korunách. Banka nové klienty odmění získáním 500 KTC, což jsou digitální mince banky (podmínkou je, abyste dali bance souhlas se zpracováním osobních údajů pro
marketingové účely a měli aktivovanou mobilní aplikaci). Tyto digitální mince můžete použít na odměny od ČSOB nebo partnerských obchodů. U nich se dají formou cashbacku proměnit na české koruny, které vám pak přijdou na účet.
Pokud tedy účet otevřete 15. listopadu, můžete do konce prosince uskutečnit prvních pět plateb kartou a získat za prosinec (v lednu) první pětistovku za platby kartou. Pokud si poté necháte převést výplatu penze na tento účet a ta vám přijde poprvé na účet např. v lednu, získáte v únoru za splnění této podmínky odměnu 1000 Kč. Pokud v lednu navíc provedete pět plateb kartou, přijde vám v únoru i další pětistovka. V případě, že stihnete uskutečnit pět plateb kartou také v únoru, přijde vám v březnu třetí pětistovka a vy plně vyčerpáte celý finanční bonus.
Kompletní pravidla akce najdete na webu ČSOB.