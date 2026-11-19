Penze v lednu projdou pravidelnou valorizací. Z hlediska jejich navyšování ale důchodce příští rok ovlivní hned tři změny.
Lednová valorizace
Penze se na začátku každého roku pravidelně valorizují o růst cen u domácností důchodců a jednu třetiny růstu reálných mezd. Vláda slibovala tato pravidla změnit tak, aby valorizace odrážela místo třetiny rovnou polovinu růst reálných mezd. Ke splnění slibu však nedošlo (jako u řady dalších změn týkajících se důchodů) a vláda změnu odsunula.
Příští rok by tak ale kvůli zákonným nezměněným pravidlům valorizace byla nejnižší za několik let. Vzrostla by všem stejně o 270 Kč. K tomuto nárůstu dojde a základní výměra penzí, která je u všech stejná, se tak zvýší na 5170 Kč.
Vláda však na to konto schválila změnu. Nad rámec zákonné valorizace vzroste u důchodu i procentní výměra, a to o 0,2 % (jde o zásluhovou složku penze, jejíž výše se odvíjí od dosažených příjmů). U důchodu, který je v průměrné výši tento růst výměry představuje částku 34 Kč.
Kromě toho však vláda také nad rámec valorizace schválila důchodcům ještě výplatu jednorázového příspěvku ve výši 2000 Kč.
Celkový dopad valorizace na státní rozpočet, který bude příští rok i tak v rekordním deficitu, se vyšplhá na 10,3 mld. Kč (růst základní výměry – přibližně 9,2 miliardy korun, zvýšení procentních výměr nad zákonný vzorec – 1,1 mld. Kč). Ivan Bartoš na síti X poukázal, že náklady na výplatu jednorázového příspěvku budou pro rozpočet znamenat dalších asi 6 mld. Kč.
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Valorizace podle věku
Další změna, která ovlivní pravidelné navyšování důchodu, se týká tzv. věkových valorizací. Ty budou nově nastavené tak, aby od 80 let zvyšovaly během každých pěti let penzi o pětistovku měsíčně a při dosažení 100 let pak o 1000 Kč.
Nyní se důchod navyšuje o 1000 Kč příjemcům penzí, kteří dosáhnou 85 let. Původně však současná vláda plánovala věkové valorizace štědřejší a měly navyšovat penzi v 80 letech o 500 Kč, v 85 letech o 1000 Kč, v 90 letech o 1500 Kč a ve 100 letech o 2000 Kč.
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Valorizace výchovného
Poslední změna, která se u důchodců dotkne valorizace, je valorizace výchovného. V tomto případě ale zatím stále nevíme, jestli to bude mít na příjemce výchovného pozitivní nebo negativní vliv.
Dosud se výchovné navyšovalo stejně jako procentní výměra důchodů. Podle schválených změn by se ale mělo přestat valorizovat, v důsledku čehož se začne pětistovka za každé vychované dítě důchodcům postupně znehodnocovat, jak budou růst ceny.
Ministr práce Aleš Juchelka však na poslední chvíli prosazuje změnu, která by valorizaci u již přiznaného výchovného od příštího roku naopak zachovala. Od roku 2027 už by se ale důchodcům jako ocenění za péči o malé děti u nově přiznávaných penzí vůbec nevyplácelo. Nahradil by ho tzv. fiktivní vyměřovací základ.
Poměrně významná změna však byla bez připomínkování do legislativního procesu protlačena skrz pozměňovací návrh k jiné novelizaci a není zatím jisté, zda se stihne schválit tak, aby na začátku roku 2027 opravdu začala platit.
Pokud by vešla v účinnost déle, mohlo by se stát, že na začátku roku stát bude přiznávat i nová, ale nevalorizovaná výchovná, a od doby účinnosti změny se ta začnou opět valorizovat, ale nově už se přiznávat nebudou a nahradí je fiktivní vyměřovací základ.