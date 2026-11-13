Druhou splátku daně z nemovitostí zaplaťte do 30. listopadu. O případný odklad žádejte včas

Pokud jste letos zaplatili jen první polovinu daně z nemovitých věcí, čeká vás ještě druhá splátka. Doplatit ji musíte do pondělí 30. listopadu 2026. Peníze musí být ten den už na účtu finančního úřadu, pro jistotu se tak vyplatí je poslat o pár dní dříve.
Ve dvou stejných splátkách můžete daň platit, když její roční výše přesáhne 5000 Kč.
Pokud platíte složenkou, finanční úřad obě posílal už na jaře. Kolik máte zaplatit a kam peníze poslat, najdete také na portálu MOJE daně ve své Daňové informační schránce plus (DIS+). Když si výší splátky nejste jistí, můžete se zeptat svého finančního úřadu.
Při převodu vyplníte číslo účtu finančního úřadu a variabilní symbol. Pokud platíte jako fyzická osoba, je jím vaše rodné číslo, u právnických osob IČO. Čísla účtů finančních úřadů najdete na webu Finanční správy. V podkladech od úřadu máte také QR kód. Jeho načtením se vám v bankovní aplikaci předvyplní platební příkaz, který pak potvrdíte.
Když na splátku nemáte peníze, můžete úřad požádat o odklad nebo o rozložení platby na menší částky. V žádosti vysvětlíte, proč nemůžete zaplatit včas, a doložíte svou finanční situaci. Přiložit můžete například přehled příjmů a nutných výdajů nebo výpisy z účtu. Uveďte také, kdy a z čeho daň doplatíte. Pokud žádáte o splátky, navrhněte jejich výši a termíny.
Takovému odkladu se říká posečkání. Žádost nemá povinný formulář, připravit si ji ale můžete ve webové aplikaci Finanční správy. Podáte ji například datovou schránkou, poštou nebo osobně na finančním úřadě. Jako pomůcku můžete použít i vzor žádosti v informačním letáku. Za podání žádosti běžně zaplatíte 400 Kč.
S úřadem se proto domluvte co nejdříve. Odklad nebo splátky vám musí schválit. Tím, že žádost podáte, se termín zaplacení automaticky neposune. Pokud daň nezaplatíte včas, může vám vzniknout úrok z prodlení.