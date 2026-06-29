Dovolená zaplacená, odjezd zrušený. Příklady, kdy vám (ne)pomůže pojištění storna

Nemoc, úraz, úmrtí v rodině nebo škoda na majetku mohou zrušit i dlouho plánovanou dovolenou. Pojištění storna umí zachránit část peněz, které by jinak spolkly stornovací poplatky. Jenže to neplatí na každou změnu plánů a zásadní je sjednat ho včas.
Storno zájezdu nebo cesty kryje poplatky, které si účtuje cestovní kancelář, dopravce, ubytovatel nebo jiný poskytovatel služby, pokud cestu z vážného důvodu zrušíte. Čím blíž je termín odjezdu, tím vyšší bývají sankce. Těsně před odjezdem mohou dosáhnout i téměř celé zaplacené částky.
Pojištění se nemusí vztahovat jen na klasický zájezd od cestovní kanceláře. Podle podmínek může krýt i individuálně sestavenou cestu, tedy například zvlášť koupené letenky, rezervované ubytování nebo předem zaplacené služby. Rozhodující je vždy pojistná smlouva: co přesně je pojištěno, do jakého limitu a z jakých důvodů lze storno uplatnit.
Pojištění storna zájezdu nebo cesty se vztahuje na stornovací poplatky, které vám může účtovat cestovní kancelář, ubytovatel nebo přepravce, když svou dovolenou z vážného důvodu zrušíte. Tyto poplatky mohou dosahovat desítek procent ceny, s blížícím se termínem odjezdu ale často rostou až ke 100 procentům, říká Marek Seidl, pojistný analytik, Broker Trust.
Kdy pojištění storna typicky pomůže:
- při akutní nemoci nebo úrazu, které znemožní odjezd,
- při hospitalizaci nebo vážném zdravotním stavu,
- při úmrtí blízké osoby,
- při velké škodě na majetku, například po požáru nebo povodni,
- při předvolání k soudu nebo jiné úřední povinnosti,
- při zdravotních komplikacích v těhotenství,
- u některých smluv také při ztrátě zaměstnání, dopravní nehodě v den odjezdu nebo zrušení akce, kvůli které jste cestovali.
Pojištění storna ale není pojistka pro případ, že si dovolenou rozmyslíte, nechce se vám odjet nebo jste našli výhodnější nabídku. Pojišťovny uznávají jen důvody uvedené v podmínkách. Pojistná událost navíc musí vzniknout až po sjednání pojištění.
Nejde o pojistku pro případ, že si člověk dovolenou rozmyslí, začne se mu více líbit jiná destinace nebo se mu jednoduše přestane chtít odjet. Pojišťovny pracují s jasně vymezeným seznamem důvodů, upozorňuje Marek Kuneš, jednatel společnosti Bonites group, partnera Broker Trustu.
Důležité je i načasování. U řady pojišťoven musí být storno připojištěno krátce po objednání nebo zaplacení cesty, často do několika dnů. U last minute zájezdů může být nutné sjednat ho hned v den nákupu. Uzavřít pojištění až ve chvíli, kdy už je v rodině nemoc nebo se v cílové destinaci objevil problém, zpravidla nepomůže.
Co si před sjednáním zkontrolovat:
- zda pojištění kryje jen zájezd, nebo i letenky, ubytování a další služby koupené zvlášť,
- jaké důvody pro storno pojišťovna uznává,
- do kdy po nákupu cesty musíte pojištění sjednat,
- jaký je limit plnění,
- zda je ve smlouvě spoluúčast,
- zda se krytí vztahuje i na spolucestující,
- zda pojištění zahrnuje mimořádné události v cílové destinaci.
Rozdíly jsou i v tom, kolik vám peněz pojišťovna vrátí. Můž to být jen polovina, nebo typických 80 % a u dobrých pojištění i 100 %. Vždy však narazíte na pevný limit, přes který nepřekročí plnění.
Pozor si dejte také u cest ve více lidech. U rodiny na jedné smlouvě bývá situace jednodušší, u skupiny přátel však nemusí automaticky platit, že storno jednoho člověka znamená nárok na proplacení storna všem ostatním.
Samostatnou kapitolou jsou požáry, povodně, zemětřesení nebo jiné mimořádné události v cílové destinaci. Některé pojišťovny je ve stornu mají, jiné nikoli. Obvykle je potřeba doložit, že se událost týká přímo místa pobytu nebo okolí. Důležité může být i doporučení Ministerstva zahraničních věcí, pokud cestu do dané oblasti nedoporučuje.
Pokud cestu rušíte, nejprve si u cestovní kanceláře, dopravce nebo ubytovatele ověřte, zda nejde termín přesunout nebo službu zrušit bez sankce. Vyjádření si nechte potvrdit písemně.
Pro pojišťovnu si připravte pojistnou smlouvu, doklad o zaplacení cesty, vyúčtování stornopoplatků a dokumenty k důvodu zrušení, například lékařskou zprávu, potvrzení úřadu nebo dokumentaci škody.