Dovolená v Chorvatsku či v Polsku? I tam si můžete vyzvednout předepsané léky

Léky předepsané formou eReceptu si můžete vyzvednout přímo i na dovolené v Chorvatsku nebo v Polsku. Vyplývá to z informací zveřejněných Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).





eRecept je možné v Chorvatku vyzvednout už rok. Uplatníte ho ve 1340 chorvatských lékárnách. Jejich přesný seznam SÚKL zveřejnil na webových stránkách www.epreskripce.cz, kde si můžete najít konkrétní lékárnu i s její přesnou adresou (zapojení lékáren do přeshraniční výměny elektronických receptů je ve všech státech dobrovolné).





Lékárny jsou i ve městech, která Češi ze svých cest dobře znají, a to například Záhřeb, Split, Dubrovník, Zadar a další. Pokud si tedy budeme potřebovat v Chorvatsku vyzvednout léky na eRecept, není potřeba namátkově zkoušet, ve které lékárně nám je vydají, ale stačí nahlédnout do tabulky zveřejněné na našem webu, uvedla Irena Storová, ředitelka SÚKL a dodala, že systém je v tuto chvíli spuštěn jednostranně (Češi si mohou léky na eRecept vyzvednout v Chorvatsku), ale dokončují se kroky, aby bylo možné uplatnit chorvatský eRecept v českých lékárnách.

Od 12. června 2023 funguje přeshraniční výměna elektronických receptů i mezi ČR a Polskem. Pro Polsko bylo zahájení přeshraniční preskripce premiérou stejně jako pro nás. Novinkou je tak i pro polské lékárny, které se s možností vydávat léky na zahraniční elektronický recept postupně seznamují. Systém je však plně funkční, potvrzují to první české eRecepty, které byly úspěšně uplatněné v Polsku, informovala Storová.

Jak funguje přeshraniční eRecept?

Chcete-li uplatnit svůj eRecept v Chorvatsku či Polsku, musíte v lékárně předložit svůj identifikační doklad (zn. pas nebo občanský průkaz) a také identifikátor eReceptu (stejně jako v ČR ze SMS, e-mailu nebo aplikace).

Lékárník se spojí s českým systémem eRecept a ověří vaši identitu, platnost a „vydatelnost“ elektronického receptu. Při výdeji se pak farmaceut bude orientovat podle léčivé látky, protože obchodní názvy léčiv se mohou v různých zemích lišit. Kompletní informace o účinných látkách, formě, množství a dávkování tak, aby mohl vydat správný preparát, lékárník najde díky centrálním evropským číselníkům a katalogům. Vše je uváděno v úředním jazyce dané země, lékárník má ale k dispozici i originál eReceptu.

Jakmile farmaceut provede výdej léčiva, odešle se informace o výdeji zpět do země vystavení eReceptu a váš předepisující lékař tak v lékovém záznamu může ověřit, jestli jste si léky vyzvedli.

Na dovolené lék zaplatíte, doma vám ho proplatí

Počítejte s tím, že v zahraniční lékárně je nutné vyzvednuté léky zaplatit. Doklad o koupi si uschovejte, protože se s ním pak můžete obrátit na svou zdravotní pojišťovnu kvůli proplacení prostřednictvím žádosti o náhradu nákladů.

K žádosti pojištěnec musí doložit kopii lékařského předpisu, případně jiný doklad, ze kterého bude patrné, že byl příslušný léčivý přípravek předepsán, a doklad o zaplacení, ze kterého je patrná úhrada předepsaného léčivého přípravku pojištěncem, vysvětlila mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny s tím, že se přiznává náhrada maximálně do té výše, kterou by zdravotní pojišťovny hradily za lék v ČR (tzn. do výše českých „cen“).

Může se tedy stát, že vám vaše zdravotní pojišťovna neproplatí lék v plné výši. To v případě, že jsou ceny léčivých přípravků v daném státě vyšší než u nás.

O žádostech o náhradu nákladů je rozhodováno ve správním řízení, a to nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení (ve zvlášť složitých případech do 60 dnů). Pojištěnci se mohou odvolat do 15 dnů ode dne, kdy jim bylo doručeno rozhodnutí.

Plívová na závěr připomněla, že vyzvednout léčivý přípravek na lékařský předpis vydaný v ČR v jiném členském státě EU je možné v případě, jestliže tento lékařský předpis splňuje náležitosti tzv. přeshraničního předpisu.