Český telekomunikační úřad (ČTÚ) chce změnit doručování balíků do zahraničí. U základní služby pro balíky do 10 kg by příjemce už nemusel potvrzovat převzetí. Poště v cílové zemi by stačilo doručení elektronicky zaznamenat. Počítá s tím návrh novely vyhlášky o základních poštovních službách.
Jde o jednu ze základních poštovních služeb, které mají být lidem po celé republice dostupné za stejných podmínek a za dostupnou cenu. Současná poštovní licence ukládá její zajišťování České poště, která ji nabízí jako Standardní balík.
Odesílatel by si nadále mohl vyžádat potvrzení od příjemce prostřednictvím doplňkové služby „potvrzené dodání“. Ani to ale nemusí znamenat podpis při předání. Podle odůvodnění návrhu mezinárodní pravidla připouštějí například i elektronický souhlas příjemce s doručením mimo jeho bydliště.
Návrh má sjednotit i pravidla náhrady škody u základní služby dodání balíků do 10 kg po Česku i do zahraničí. Náhrada za ztrátu, poškození nebo chybějící část obsahu by se řídila smlouvou s odesílatelem.
Vnitrostátní variantu této základní služby však Česká pošta podle současné licence nabízet nemusí. U běžně nabízených balíkových služeb náhrada existuje už dnes, například u Balíku Do ruky je v základní ceně zahrnuta odpovědnost do 50 000 Kč.
U zásilek se zbožím do 2 kg posílaných do zahraničí by pošta musela nabízet možnost elektronického sledování. Povinně by v něm musel být alespoň záznam o doručení. Česká pošta tuto možnost nabízí už od 1. dubna 2026 prostřednictvím doplňkové služby Sledování v zahraničí. Novela by tedy povinnost tuto možnost nabízet výslovně zakotvila do vyhlášky.
Sledování by ale u drobných obyčejných zásilek neznamenalo nárok na odškodnění. Za ztracenou nebo poškozenou zásilku se podle Českého telekomunikačního úřadu náhrada i nadále poskytovat nebude.
U zboží objednaného z e-shopu je potřeba rozlišovat reklamaci přepravy a odpovědnost obchodu. Pokud si vyberete dopravu, kterou e-shop nabízí, obchodník odpovídá za zboží až do jeho předání vám. Jak vysvětluje Česká obchodní inspekce, jinak je tomu tehdy, když si sami objednáte dopravce mimo nabídku obchodu.
Když balík posíláte sami, ztrátu nebo poškození reklamujete u dopravce. Pokud vám nevyhoví, můžete podat námitku k Českému telekomunikačnímu úřadu. Na podání máte jeden měsíc od doručení výsledku reklamace. Jestli dopravce včas neodpoví, měsíc se počítá od uplynutí lhůty k jejímu vyřízení. Tuto lhůtu musíte dodržet, i když s dopravcem dál jednáte.
Návrh novely je zatím v připomínkovém řízení. ČTÚ navrhuje, aby změny začaly být účinné 15. den po vyhlášení vyhlášky ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.