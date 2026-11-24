Daňový odpočet za penzijní spoření si můžete za rok 2026 zvýšit i jednorázovým doplatkem. Peníze musí penzijní společnost dostat nejpozději 31. 12. 2026.
Od základu daně lze za letošní rok odečíst nejvýš 48 000 Kč. Do stejného limitu se ale počítají také platby na další daňově podporované produkty, například dlouhodobý investiční produkt, životní pojištění nebo pojištění dlouhodobé péče. Pokud odpočet využíváte u více smluv, jejich uznatelné částky se sčítají.
Při 15% sazbě může plný odpočet snížit daň o 7200 Kč. Pokud celých 48 000 Kč odečtete od části základu daně zdaněné 23% sazbou, úspora dosáhne 11 040 Kč.
U penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření se lidem bez přiznaného starobního důchodu započítává jen část vlastního měsíčního příspěvku nad 1700 Kč. Starobní důchodci mohou uplatnit vlastní vklady od první koruny, pokud mají zdanitelné příjmy, například ze zaměstnání nebo pronájmu.
Na plný roční odpočet pouze z penzijka dosáhnete při těchto pravidelných platbách po všech 12 měsíců:
|Kdo spoří
|Vlastní měsíční příspěvek
|Roční odpočet od základu daně
|Bez přiznaného starobního důchodu
|5700 Kč
|48 000 Kč
|S přiznaným starobním důchodem
|4000 Kč
|48 000 Kč
Při nižších pravidelných platbách lze odpočet doplnit mimořádným vkladem. Způsob jeho zaslání záleží na penzijní společnosti. Ta může požadovat zvláštní označení platby nebo oznámení, že vyšší částku posíláte kvůli letošnímu odpočtu.
Odpočet za rok 2026 uplatníte v roce 2027 v daňovém přiznání nebo při ročním zúčtování u zaměstnavatele. Uznatelnou částku doložíte daňovým potvrzením od penzijní společnosti.