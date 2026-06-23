Dopis o dluhu, který nepoznáváte, nepodceňujte. Vaše mlčení může znamenat povinnost zaplatit

Pokud vám dorazí dopis s tvrzením, že nějaké firmě dlužíte peníze, aniž vy byste si toho byli vědomi, nevyplácí se ho bez dalšího ignorovat. Někdy se skutečně jedná o podvod, jindy o kontakt ze strany firmy, se kterou jsem byli dříve v kontaktu, ale může jít i o závazek, na který jste v minulosti zapomněli.
Pokud s dluhem nesouhlasíte, je nejlepším řešením se dané společnosti ozvat (využijte písemnou formu, ať máte důkazy o komunikaci) a zkusit zjistit více informací o tom, kdy případný dluh vznikl a na základě čeho.
Relativně často spotřebitelům radíme, aby na zjevné podvody nijak nereagovali, případně je pouze nahlásili. To se týká například podvodných e-mailů či SMS, kdy podvodníci vyžadují zaplacení částky, aby nezveřejnili údajné intimní video, ale také situace, kdy nabízejí velmi výhodné investice nebo dědictví. Odpovědí bychom totiž o sobě mohli prozradit více, než je vhodné. U dopisů tohle často platit nemusí, protože osoba, která dopis zasílá, již zpravidla zná přinejmenším jméno a adresu, vysvětlila rozdíl oproti běžnému e-mailu či zprávě s podezřením na phishing Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, podle které v takovým situacích může být vhodnější se společností komunikovat.
I nadále platí, že se může jednat o omyl či nedorozumění, ale existuje i šance, že jde o oprávněné vymáhání, kdy jste v minulosti např. zapomněli na uzavřenou smlouvu a nevědomky ji porušili. K porušení smlouvy může dojít podle Hekšové například v případech nevyzvednutých balíků.
Hekšová připomíná, že vždy bychom měli reagovat na oficiální úřední dopisy a nejinak je tomu i u tzv. platebního rozkazu.
Platební rozkaz je druhem soudního rozhodnutí, jímž soud přikazuje zaplatit určitou částku, kterou druhá strana (žalobce) požaduje, a náklady soudního řízení. Tento dopis je vždy doručován do vlastních rukou, informovala šéfka spotřebitelské organizace s tím, že platební rozkaz už je soudním rozhodnutím, které je možné vydat v případě, že žalobce předloží důkazy, z nichž vyplývá jeho právo na zaplacení dluhu.
Nejpodstatnější informací je, že v případě, kdy budeme platební rozkaz ignorovat, stane se pravomocným. Částku tak bude možné vymáhat prostřednictvím exekuce a následná obrana je téměř nemožná, varuje Hekšová.
Pokud považujete částku za spornou nebo neoprávněnou, měli byste podle ní podat odpor, což je jediný prostředek, kterým se můžete platebnímu rozkazu bránit.
Pokud je odpor podán, soud platební rozkaz zruší a nařídí jednání, ve kterém bude rozhodovat znovu, a vy se v rámci řízení budete moci ke všem okolnostem vyjádřit, vysvětlila Hekšová a zdůraznila, že nejdůležitější je v takové situaci dodržení lhůty, která činí 15 dnů od doručení platebního rozkazu. Pokud lhůtu propásnete, soud odpor odmítne a vy budete muset čelit následkům, jako byste ho nepodali.
Odpor musíte podat k soudu, který ho vydal. Za jeho podání se nic neplatí.
Pokud jste obdrželi platební rozkaz a nevíte, co dále, můžete se obrátit na právní poradnu spotřebitelské organizace dTest (od 9 do 17 hod. na čísle 299 149 009 nebo prostřednictvím formuláře na webu).