Měšec.cz

Donuty, drogerie i burgery. Projdete si, které zahraniční značky se chystají do Česka

Jan Pytloun
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MR.DIY (Malajsie) – diskontní řetězec domácích potřeb, papírnictví, dekorací, elektroniky a kosmetiky (obdoba Action/Pepco, cenově blíž Temu). Celosvětově má přes 5 700 poboček v 15 zemích, v Evropě zatím Polsko, Španělsko a Rumunsko. V ČR chce v první fázi otevřít 4–5 obchodů letos, příští rok nejméně deset, dlouhodobě odhaduje potenciál až 200 prodejen. První pobočka se má otevřít koncem léta 2026 v OC Forum Nová Karolina v Ostravě (blízko polským hranicím kvůli logistice), poté následuje Praha a regiony. Zřizuje i české sídlo firmy.
Burgermeister (Německo) – berlínský burgerový řetězec založený 2006, dnes 32 poboček v Německu a dalších evropských zemích. Do Prahy vstoupí začátkem roku 2027 první pobočkou na Václavském náměstí, další prodejny už jsou v plánu.
Müller (Německo) – tradiční německá drogerie založená v roce 1953, dnes s více než 950 pobočkami v devíti evropských zemích a přes 180 000 produkty v sortimentu (drogerie, parfumerie, hračky, potřeby pro domácnost, multimédia, potraviny i pet food). Na Slovensku otevřel první pobočku už v červnu 2025 (OC City Park Trenčín) a postupně přidává další. V ČR zatím nemá otevřenou žádnou prodejnu, ale vstup je oficiálně potvrzený.
Ochnik (Polsko) – prémiová kožená móda, doplňky a zavazadla, přes 130 prodejen v Evropě (hlavně Polsko). Do Česka chce do konce roku 2026 otevřít 15–20 poboček po celé zemi; předtím neúspěšně jednal o akvizici české značky KARA.
Sticks'n'Sushi (Dánsko) – japonsko-dánský koncept sushi a yakitori restaurací založený 1994 v Kodani, dnes 32 poboček (Dánsko, UK, Německo). V ČR vstoupí formou joint venture s českou Sushi Group (provozovatel L'Osterie) a otevře na podzim 2026 první restauraci na Jungmannově náměstí v Praze – třípatrový prostor pro cca 160 hostů, vytvoří asi 60 pracovních míst.
Dave's Hot Chicken (USA) – americký fast food specializovaný na (extra) pálivé smažené kuře, proslulý díky tiktokové výzvě "spicy chicken challenge". Vstup do Česka byl oznámen, konkrétní adresa ani termín otevření zatím nejsou známé.
Krispy Kreme (USA) – proslulý donutový řetězec založený 1937, celosvětově kolem 1 500–2 100 poboček. Aktuálně vybírá lokalitu v centru Prahy, otevření se očekává do konce roku 2026, případně začátkem 2027, pravděpodobně přes franšízový model.
Normal (Dánsko) – diskont kombinující drogerii, kosmetiku a sladkosti. V Evropě provozuje přes tisíc obchodů. V Česku otevřel první prodejnu 12. srpna v pražském OC Flora, o dva dny později druhou na Nových Butovicích; chystá další v Letňanech a Ostravě.
MR.DIY (Malajsie) – diskontní řetězec domácích potřeb, papírnictví, dekorací, elektroniky a kosmetiky (obdoba Action/Pepco, cenově blíž Temu). Celosvětově má přes 5 700 poboček v 15 zemích, v Evropě zatím Polsko, Španělsko a Rumunsko. V ČR chce v první fázi otevřít 4–5 obchodů letos, příští rok nejméně deset, dlouhodobě odhaduje potenciál až 200 prodejen. První pobočka se má otevřít koncem léta 2026 v OC Forum Nová Karolina v Ostravě (blízko polským hranicím kvůli logistice), poté následuje Praha a regiony. Zřizuje i české sídlo firmy.
Burgermeister (Německo) – berlínský burgerový řetězec založený 2006, dnes 32 poboček v Německu a dalších evropských zemích. Do Prahy vstoupí začátkem roku 2027 první pobočkou na Václavském náměstí, další prodejny už jsou v plánu.
Müller (Německo) – tradiční německá drogerie založená v roce 1953, dnes s více než 950 pobočkami v devíti evropských zemích a přes 180 000 produkty v sortimentu (drogerie, parfumerie, hračky, potřeby pro domácnost, multimédia, potraviny i pet food). Na Slovensku otevřel první pobočku už v červnu 2025 (OC City Park Trenčín) a postupně přidává další. V ČR zatím nemá otevřenou žádnou prodejnu, ale vstup je oficiálně potvrzený.
Ochnik (Polsko) – prémiová kožená móda, doplňky a zavazadla, přes 130 prodejen v Evropě (hlavně Polsko). Do Česka chce do konce roku 2026 otevřít 15–20 poboček po celé zemi; předtím neúspěšně jednal o akvizici české značky KARA.
Sticks'n'Sushi (Dánsko) – japonsko-dánský koncept sushi a yakitori restaurací založený 1994 v Kodani, dnes 32 poboček (Dánsko, UK, Německo). V ČR vstoupí formou joint venture s českou Sushi Group (provozovatel L'Osterie) a otevře na podzim 2026 první restauraci na Jungmannově náměstí v Praze – třípatrový prostor pro cca 160 hostů, vytvoří asi 60 pracovních míst.
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Na český maloobchodní trh letos přišla řada zahraničních značek. Jen za první pololetí jich podle společnosti Cushman & Wakefield bylo šestnáct, hlavně z gastronomie a módy – od kavárny BOSS Café na pražských Příkopech přes sushi řetězec YO! Sushi po dánský diskont Normal, který se sortimentem drogerie a sladkostí konkuruje drogériím dm nebo Teta.

Tím ale zahraniční expanze nekončí. Do Ostravy míří malajsijský diskont MR.DIY, obdoba Action či Pepca, který plánuje v Česku desítky poboček. Do centra Prahy se pak chystají donuty Krispy Kreme, berlínský Burgermeister i dánské Sticks'n'Sushi, módu posílí polský Ochnik nebo italské OVS.

Přibude i drogerie Müller z Německa, která kromě kosmetiky nabízí hračky, papírnictví i potraviny. V Německu a Rakousku má stovky poboček a první prodejnu otevřela i na Slovensku. V Česku už má založenou firmu, termín otevření prvního obchodu ale zatím nezveřejnila.

Experti příchod nových značek vysvětlují silnou domácí poptávkou, nižší inflací a rostoucími tržbami maloobchodu. Pro spotřebitele to znamená hlavně širší nabídku a tlak na ceny.

V galerii najdete, které firmy se do Česka chystají.

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Autor aktuality

Pytloun Jan

Jan Pytloun

Občasný přispěvatel publicistických spotřebitelských témat. Rád sleduji změny, slevy a výhodné nabídky

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