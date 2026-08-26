Donuty, drogerie i burgery. Projdete si, které zahraniční značky se chystají do Česka

Na český maloobchodní trh letos přišla řada zahraničních značek. Jen za první pololetí jich podle společnosti Cushman & Wakefield bylo šestnáct, hlavně z gastronomie a módy – od kavárny BOSS Café na pražských Příkopech přes sushi řetězec YO! Sushi po dánský diskont Normal, který se sortimentem drogerie a sladkostí konkuruje drogériím dm nebo Teta.
Tím ale zahraniční expanze nekončí. Do Ostravy míří malajsijský diskont MR.DIY, obdoba Action či Pepca, který plánuje v Česku desítky poboček. Do centra Prahy se pak chystají donuty Krispy Kreme, berlínský Burgermeister i dánské Sticks'n'Sushi, módu posílí polský Ochnik nebo italské OVS.
Přibude i drogerie Müller z Německa, která kromě kosmetiky nabízí hračky, papírnictví i potraviny. V Německu a Rakousku má stovky poboček a první prodejnu otevřela i na Slovensku. V Česku už má založenou firmu, termín otevření prvního obchodu ale zatím nezveřejnila.
Experti příchod nových značek vysvětlují silnou domácí poptávkou, nižší inflací a rostoucími tržbami maloobchodu. Pro spotřebitele to znamená hlavně širší nabídku a tlak na ceny.
V galerii najdete, které firmy se do Česka chystají.