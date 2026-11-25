Zadlužení domácností se zvyšuje. Řada z nich řeší dluhy, exekuce nebo problémy se splácením půjček. Vyplývá to z analýzy Asociace občanských poraden (AOP), která mapovala opakované a systémové problémy řešené členskými občanskými poradnami v prvním čtvrtletí letošního roku.
Podle výsledků se počet dotazů na oblast dluhové problematiky meziročně zvýšil o více než 10 %. Zatímco během prvního kvartálu v roce 2025 evidovaly občanské poradny 11 759 dotazů týkajících se
dluhové problematiky, ve stejném období roku 2026 to už bylo 13 011 dotazů.
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Ze zkušeností občanských poraden vyplývá, že domácnosti řeší hlavně s dluhy týkající se bydlení, plateb za energie a splácení spotřebitelských úvěrů. Finanční problémy se přitom často prolínají a postupně vedou k neschopnosti spotřebitelů závazky platit. Kromě finančních problémů ale problémy s dluhy také zvyšují u spotřebitelů riziko ztráty bydlení a narušení rodinných vztahů a mohou vést k sociální izolaci nebo zhoršení psychického stavu. Zvláště ohrožené jsou podle Asociace domácnosti s nízkými příjmy, které nemají dostatečné finanční rezervy pro zvládnutí neočekávaných výdajů.
Z dotazů také vyplývá, že se špatně orientují v možnostech, jak zadlužení řešit.
Klienti se na občanské poradny často obracejí až v okamžiku, kdy již čelí exekucím nebo jim hrozí ztráta bydlení. Situaci dále ztěžuje nedostatečná informovanost o možnostech řešení zadlužení a složitost postupů, které musí lidé při řešení svých finančních problémů absolvovat, upozorňuje Asociace občanských poraden s tím, že roste četnost dotazů na řešení dluhů prostřednictvím insolvenčního řízení. Kromě zahájení oddlužení, ale klienti často potřebují pomoci i při komunikaci s insolvenčními správci a při plnění povinností v průběhu řízení.
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Asociace občanských poraden proto upozorňuje na význam včasné prevence a dostupného odborného poradenství. Důležité je, aby lidé vyhledali pomoc již při prvních problémech se splácením a nečekali až na zahájení exekučního řízení, zdůrazňuje závěrem zpráva Asociace s tím, že sdružené občanské poradny poskytují poradenství a pomoc s řešením dluhů bezplatně.