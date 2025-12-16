Měšec.cz  »  Domácnosti nebudou hradit poplatek za obnovitelné zdroje, rozhodla vláda

Domácnosti nebudou hradit poplatek za obnovitelné zdroje, rozhodla vláda

Monika Veselíková
Dnes
Elektřina, energie Autor: Shutterstock

Nově jmenovaná vláda premiéra Andreje Babiše dnes na svém prvním zasedání rozhodla o převedení poplatku na obnovitelné zdroje (POZE) na stát. Státní kasu toto rozhodnutí přijde na 17 mld. Kč, domácnosti s průměrnou roční spotřebou naopak podle Lukáše Kovandy, hlavního ekonoma Trinity Bank, ušetří zhruba 1800 Kč ročně.

Koncové ceny, které domácnosti platí za odběr elektřiny a plynu, se skládají ze 2 složek. Obchodní, kterou určují dodavatelé a regulované, kterou určuje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

V regulované složce elektřiny je přitom vedle poplatku za přenos a distribuci zahrnutý i poplatek na systém podpory výroby energie z obnovitelných a druhotných zdrojů, zjednodušeně poplatek za obnovitelné zdroje. Ten se nyní podle rozhodnutí vlády kompletně přesune na stát.

Na usnesení vlády reagoval Energetický regulační úřad zahájením veřejného konzultačního procesu ke změnovému cenovému výměru pro oblast elektroenergetiky. Cenové výměry, kterými ERÚ stanoví regulované ceny elektřiny a plynu na následující rok, musí úřad ze zákona vydat do konce listopadu. Podstatné změny ale může ERÚ promítnout do změnových cenových výměrů, kterými původní ceny změní.

Dopředu jsme avizovali, že pokud vláda převede financování POZE na stát, jsme připraveni reagovat obratem. Ihned jsme proto zahájili povinné konzultace k novému návrhu cenového výměru, který předpokládá, že regulované ceny elektřiny klesnou na všech napěťových hladinách. U nízkého napětí to znamená meziroční pokles regulovaných cen přes 15 %. Průmysl na hadině vysokého napětí ušetří v průměru 21 % a na velmi vysokém napětí dokonce více než 34 procent z regulovaných cen, shrnuje předpokládané změny Jan Šefránek, předseda ERÚ.

Veřejný konzultační proces proběhne ve zkrácené, minimální zákonem dané lhůtě, která činí 5 pracovních dnů. Následně bude nutné ještě vypořádat a zohlednit případné připomínky a teprve poté může úřad změnový cenový výměr vydat. Byť jsou termíny velmi napjaté, předpokládám, že díky schválení usnesení vlády hned na prvním zasedání vyjde změnový cenový výměr ještě v tomto roce. Nižší regulované ceny by tak platily už od 1. ledna 2026, dodává Šefránek.

Průměrná domácnost, která elektřinu využívá ke svícení, vaření a napájení běžných spotřebičů, spotřebuje kolem 3 MhW ročně. Poplatek za POZE přitom podle ekonoma Lukáše Kovandy činí 599 Kč za megawatthodinu, což při spotřebě 3 MhW odpovídá roční úspoře přibližně 1800 Kč.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

