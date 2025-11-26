Měšec.cz  »  Doma s dítětem na paragraf. Může mít zaměstnavatel námitky?

Doma s dítětem na paragraf. Může mít zaměstnavatel námitky?

Monika Veselíková
Včera
Rodič se stará o nemocné dítě Autor: Depositphotos

S nástupem zimy řeší mnoho rodičů, jak skloubit péči o nemocného potomka s prací. Pomoci jim může ošetřovné, jedna z dávek nemocenského pojištění.

Připomeňme, že na ošetřovné mají nárok zaměstnanci a od roku 2025 také nemocensky pojištění živnostníci a lidé pracující takzvaně na dohodu. Dobrou zprávou od letošního roku je, že můžeme zjednodušeně říci, že nárok mají všichni zaměstnaní rodiče, tedy i ti, kteří pracují na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, a zároveň platí ze svých příjmů pojištění. Předtím měli nárok pouze ti s pracovní smlouvou a dohodáři ne, byť platili pojistné, vysvětluje Lenka Henzlová, mzdová specialistka KODAP. 

Ošetřovné lze přitom čerpat nejen, pokud vám onemocní dítě, ale i další členové rodiny. U dětí do 10 let vzniká právo na ošetřovné, i pokud je z důvodu havárie, epidemie nebo jiné nepředvídané události zavřené školské zařízení, které dítě běžně navštěvuje. 

Dávku lze čerpat po dobu 9 kalendářních dní, samoživitelé mají dobu čerpání prodlouženou na 16 kalendářních dní. Rodiče se současně mohou u nemocného dítěte jednou vystřídat. Od sociálky, která má výplatu dávky na starost, jim pak za dané dny přijde zhruba 60 % předchozího příjmů.

nápověda
Uveďte počet kalendářních dnů (max. 9, svobodný rodič max. 16).
nápověda
Uveďte údaj z výplatního lístku.
Výše uvedený vyměřovací základ je:
nápověda
Vybere si volitelně "hrubou mzdu a orientační výpočet" nebo "denní vyměřovací základ a přesný výpočet".

Zaměstnavatel přitom musí zaměstnance z práce omluvit. Na ošetřovné mají rodiče, kteří pracují v zaměstnaneckém poměru, zákonný nárok. Nesouvisí s frekvencí nemoci dítěte ani rodiče. Zaměstnavatel nemá žádné právo posuzovat, zda je nebo není nárok na ošetřovné. Zdravotní stav posuzuje pouze lékař a s tím i související vznik nároku na ošetřovné, uvádí advokát Miroslav Hnilica z advokátní kanceláře Spring Walk. 

To stejně platí v případě, kdy pečujete o dítě mladší 10 let, které je sice zdravé, ale z důvodů uvedených výš mu zavřeli školu.

Rodiče malých, především předškolních dětí, mají obvykle obavy, že jejich dítě bude nemocné opakovaně. Zákon je ale v tomto případě chrání. Četnost absencí, v případě, že jsou oprávněné, není důvodem pro podání výpovědi. Je na zaměstnavateli, aby na situaci reagoval v rámci organizace práce, nemůže však zaměstnance z důvodu nemoci nebo nemoci jeho dětí propustit, vysvětluje Hnilica. 

Zaměstnavatel také nemůže chtít, abyste si na marodění dítěte vzali dovolenou nebo jste si absenci v práci nějak nahrazovali. Přípustné rozhodně nejsou ani žádné sankce.

