Doma s dítětem na paragraf. Může mít zaměstnavatel námitky?

S nástupem zimy řeší mnoho rodičů, jak skloubit péči o nemocného potomka s prací. Pomoci jim může ošetřovné, jedna z dávek nemocenského pojištění.
Připomeňme, že na ošetřovné mají nárok zaměstnanci a od roku 2025 také nemocensky pojištění živnostníci a lidé pracující takzvaně na dohodu.
Dobrou zprávou od letošního roku je, že můžeme zjednodušeně říci, že nárok mají všichni zaměstnaní rodiče, tedy i ti, kteří pracují na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, a zároveň platí ze svých příjmů pojištění. Předtím měli nárok pouze ti s pracovní smlouvou a dohodáři ne, byť platili pojistné, vysvětluje Lenka Henzlová, mzdová specialistka KODAP.
Ošetřovné lze přitom čerpat nejen, pokud vám onemocní dítě, ale i další členové rodiny. U dětí do 10 let vzniká právo na ošetřovné, i pokud je z důvodu havárie, epidemie nebo jiné nepředvídané události zavřené školské zařízení, které dítě běžně navštěvuje.
Dávku lze čerpat po dobu 9 kalendářních dní, samoživitelé mají dobu čerpání prodlouženou na 16 kalendářních dní. Rodiče se současně mohou u nemocného dítěte jednou vystřídat. Od sociálky, která má výplatu dávky na starost, jim pak za dané dny přijde zhruba 60 % předchozího příjmů.
Zaměstnavatel přitom musí zaměstnance z práce omluvit.
Na ošetřovné mají rodiče, kteří pracují v zaměstnaneckém poměru, zákonný nárok. Nesouvisí s frekvencí nemoci dítěte ani rodiče. Zaměstnavatel nemá žádné právo posuzovat, zda je nebo není nárok na ošetřovné. Zdravotní stav posuzuje pouze lékař a s tím i související vznik nároku na ošetřovné, uvádí advokát Miroslav Hnilica z advokátní kanceláře Spring Walk.
To stejně platí v případě, kdy pečujete o dítě mladší 10 let, které je sice zdravé, ale z důvodů uvedených výš mu zavřeli školu.
Rodiče malých, především předškolních dětí, mají obvykle obavy, že jejich dítě bude nemocné opakovaně. Zákon je ale v tomto případě chrání.
Četnost absencí, v případě, že jsou oprávněné, není důvodem pro podání výpovědi. Je na zaměstnavateli, aby na situaci reagoval v rámci organizace práce, nemůže však zaměstnance z důvodu nemoci nebo nemoci jeho dětí propustit, vysvětluje Hnilica.
Zaměstnavatel také nemůže chtít, abyste si na marodění dítěte vzali dovolenou nebo jste si absenci v práci nějak nahrazovali. Přípustné rozhodně nejsou ani žádné sankce.