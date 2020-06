Dokumenty do Modré pyramidy nově můžete poslat mobilem přes aplikaci

Stavební spořitelna Modrá pyramida umožňuje od 25. června 2020 zasílat dokumenty potřebné ke schválení žádosti k čerpání půjčky na bydlení přes mobilní aplikaci MP Home. Aplikaci si můžete stáhnout po předchozí schůzce s poradcem z Google Play i App Store. Pro vložení do aplikace stačí, když dokument vyfotíte nebo nahrajete z úložiště telefonu a pošlete ke zpracování do stavební spořitelny. V aplikaci navíc vidíte, jaké dokumenty od vás Modrá pyramida potřebuje, jaké už dostala a co ještě chybí.

V případě potřeby můžete spořitelně zasílat dokumenty prostřednictvím aplikace i během čerpání úvěru. Novinka se týká jak úvěrů na koupi nemovitosti, tak na rekonstrukci.