Dohody o provedení práce čeká v roce 2026 několik změn

Jaké novinky přinese rok 2026 pro lidi, kteří si vydělávají na dohodu o provedení práce (DPP)?
Jednou z novinek je navýšení limitu pro odvody na zdravotní a sociální pojištění. Tyto odvody se z výdělku při práci na DPP strhávají jen při dosažení určitého limitu. Ten se přitom od 1. 1. 2026 mění z aktuálních 11500 Kč na 12 000 Kč. Což v praxi znamená, že pokud si měsíčně nevyděláte víc jak 11 999 Kč, odvody se vás týkat nebudou, a tedy i váš čistý příjem bude vyšší.
Podrobnosti najdete v článku: Na dohodu o provedení práce si od roku 2026 vyděláte více. Příklady a výpočty
Zcela nová pravidla začnou platit pro sezónní zaměstnance v zemědělství. Ti nově získají slevu na pojistném na sociální pojištění – 7,1 % z vyměřovacího základu zaměstnance. Slevu ovšem půjde uplatnit jen do určitého limitu, kterým má být průměrná mzda podle § 23b odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení. Kdo tento limit přesáhne, ztratí na slevu nárok. Vyměřovacím základem se u zaměstnanců myslí hrubá mzda.
V případě brigádníků pracujících v ovocnářství a při pěstování zeleniny dojde také navýšení limitu pro počet odpracovaných hodin – zatímco běžně lze na DPP odpracovat 300 hodin za kalendářní rok, pro tuto skupinu zaměstnanců půjde o 1280 hodin za rok.
Zaměstnavatelům pak od ledna 2026 odpadne povinnost podávat Výkaz dohod o provedení práce. Ten dosud sloužil ke sdělení výše příjmů všech zaměstnanců pracujících na DPP, oznámení jejich nástupu či ukončení zaměstnání. S touto změnou souvisí také možnost provést přihlašování o odhlašování těchto zaměstnanců zpětně, až po spuštění nového registru zaměstnanců a zaměstnavatelů, který je naplánovaný na 1. 4. 2026.