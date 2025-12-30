Dodavatelé energií už začali snižovat ceny, a to nejen o "státní" složku, která končí

Od 1. ledna 2026 se domácnostem může snížit účet za energie dvěma způsoby. Jednak někteří dodavatelé zlevňují silovou (obchodní) část elektřiny a plynu a zároveň se mění regulovaná část (více v aktualitě Elektřina od ledna 2026 zlevní. Stát za vás zaplatí poplatek na obnovitelné zdroje.
ČEZ
ČEZ od 1. ledna 2026 zlevňuje ceníky zákazníkům se smlouvami na dobu neurčitou, tj. bez fixace. Jde o cca 1,6 milionu domácností.
- Elektřina, tarif D02: 3860 Kč/MWh (o 290,40 Kč levnější)
- Plyn: 1560 Kč/MWh (o 84,70 Kč levnější)
Ceny jsou bez regulované složky.
Podle ČEZu by měla být úspora v rozmezí 2800–7500 Kč ročně podle objemu spotřeby domácnosti.
E.ON
Také E.ON snižuje ceny pro zákazníky s nefixovanou cenou. Firma neuvádí konkrétní čísla, ale že její zákazníci budou platit zhruba o 10 % méně jak u elektřiny, tak u plynu. Jde o cca 800 000 odběratelů.
Fonergy
Fonergy, patřící do skupiny Lama Energy, snižuje ceny zemního plynu u produktové řady Premium. Jde o smouvy bez fixace a bez závazků.
- Plyn: 1525 Kč/MWh (původně 1646 Kč/MWh)
- Měsíční plat za odběrné místo: 60,50 Kč (beze změn)