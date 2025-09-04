Dodavatel energií Fonergy nabízí max. 7500 Kč za doporučení. Bonus dostanou oba zákazníci

Společnost Fonergy nabízí bonus pro stávající zákazníky za doporučení nového odběratele. Bonus za doporučení získají oba: stávající zákazník i nový. Technicky jde o slevu ve vyúčtování služeb, bonus v hotovosti nedostanete.
Akce probíhá od 1. 7. 2025 do 31. 12. 2025 včetně.
Nabídka a podmínky:
- 750 Kč za každé nové odběrné místo elektřiny nebo plynu.
- Maximem je 7500 Kč (10 odběrných míst).
- Zahájení dodávky novému zákazníkovi energií nejpozději od 1. 1. 2026.
- Smlouva nového zákazníka min. na 12 měsíců
Ve stejné výši bonus dostane stávající i nový, doporučený zákazník.
Akce platí jen pro soukromé osoby, tj. nevtahuje se na nové klienty, kteří používají IČO.
Fonergy se sídlem v Uherském Hradišti působí od roku 2012. V říjnu 2023 ji ovládla společnost Lama Energy, které šéfuje Petr Lamich. Během energetické krize v roce 2022 Fonergy patřila mezi dodavatele energií, kteří se vůči svým zákazníkům zachovali seriózně a zodpovědně. Z osobních zkušeností může autor textu potvrdit, že Fonergy i Lama patří mezi seriózní společnosti.
Pokud si chcete porovnat ceny energií, můžete k tomu využít nezávislý srovnávač na webu Energetického regulačního úřadu. Data pro „státní“ srovnávač dodává společnost Savings Tech Lab s.r.o., přičemž opět jde o seriózní společnost.