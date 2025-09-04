Měšec.cz  »  Dodavatel energií Fonergy nabízí max. 7500 Kč za doporučení. Bonus dostanou oba zákazníci

Dodavatel energií Fonergy nabízí max. 7500 Kč za doporučení. Bonus dostanou oba zákazníci

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Společnost Fonergy nabízí bonus pro stávající zákazníky za doporučení nového odběratele. Bonus za doporučení získají oba: stávající zákazník i nový. Technicky jde o slevu ve vyúčtování služeb, bonus v hotovosti nedostanete.

Akce probíhá od 1. 7. 2025 do 31. 12. 2025 včetně.

Nabídka a podmínky:

  • 750 Kč za každé nové odběrné místo elektřiny nebo plynu.
  • Maximem je 7500 Kč (10 odběrných míst).
  • Zahájení dodávky novému zákazníkovi energií nejpozději od 1. 1. 2026.
  • Smlouva nového zákazníka min. na 12 měsíců

Ve stejné výši bonus dostane stávající i nový, doporučený zákazník.

Akce platí jen pro soukromé osoby, tj. nevtahuje se na nové klienty, kteří používají IČO.

Fonergy se sídlem v Uherském Hradišti působí od roku 2012. V říjnu 2023 ji ovládla společnost Lama Energy, které šéfuje Petr Lamich. Během energetické krize v roce 2022 Fonergy patřila mezi dodavatele energií, kteří se vůči svým zákazníkům zachovali seriózně a zodpovědně. Z osobních zkušeností může autor textu potvrdit, že Fonergy i Lama patří mezi seriózní společnosti.

Pokud si chcete porovnat ceny energií, můžete k tomu využít nezávislý srovnávač na webu Energetického regulačního úřadu. Data pro „státní“ srovnávač dodává společnost Savings Tech Lab s.r.o., přičemž opět jde o seriózní společnost.

