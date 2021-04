Do vlaku ČD již bez občanky. Povinné předkládání dokladů u elektronických jízdenek skončilo, u některých však zůstává

Cestující Českých drah bez platné slevy (tj. bez Inkarty) museli k elektronické jízdence vždy svoji totožnost prokazovat jiným dokladem, typicky občanským průkazem nebo pasem. To už skončilo, alespoň pro většinu cestujících. Pokud máte online jídenku Českých drah, nově vám stačí jen tato jízdenka, osobní doklad už průvodčí nevyžadují.

Novinka se týká eTiketů zakoupených na e-shopu ČD. Proč chtít po lidech, kteří nevyužívají žádnou slevu, nějaký doklad nebo průkaz? Pokud je jízdenka v pořádku zaplacená, a to nám řekne systém velmi rychle, víme vše, co potřebujeme. Takové zjednodušení usnadní práci jak samotných průvodčích, tak je pohodlnější pro cestující. Když jsme si to spočítali, tak se tato novinka týká až třetiny všech našich zákazníků, komentoval novinku Ivan Bednárik, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Jméno cestujícího při nákupu on-line jízdenek ČD budete zadávat i nadále. Při kontrole ve vlaku však průvodčí pouze načte jízdenku, popřípadě zadá kód transakce, a o předložení vašeho dokladu s fotografií požádá jen v případě podezření, že jízdenka již byla použita.

Kdy povinnost předložení osobních dokladů zůstává

Pozor, u elektronických jízdenek, kde uplatňujete zvláštní jízdné, tedy tzv. státní slevu, bude předložení průkazu nadále povinné. Státní podmínky pro poskytnutí této slevy ukládají povinnost kontrolovat věk zákazníka, popřípadě status studenta v souvislosti s ověřením nároku na slevu.

Předložit osobní průkaz k elektronické jízdence je nadále povinné také v případě, že pravidelně cestujete a tedy využíváte např. traťové nebo síťové jízdenky. Povinnost předložení osobního dokladu zůstala také u mezinárodních jízdenek nebo jízdenek OneTicket. Je to proto, aby se zamezilo potenciálnímu zneužití takových jízdenek.