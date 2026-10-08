Do Revolutu míří Čech. Bývalý šéf Home Creditu bude dohlížet na evropskou banku

Do dozorčí rady Revolut Bank nastupuje český manažer Radek Pluhař. V minulosti vedl skupinu Home Credit a působil také v Equa bank. Spolu s ním přichází do vedení banky polský odborník na finanční regulaci Piotr Bednarski.
Evropská banka Revolut Bank UAB, která sídlí v Litvě a poskytuje bankovní služby také českým klientům, dnes oznámila rozšiření své dozorčí radu o dva nové členy. Jedním z nich je český finanční manažer Radek Pluhař, který má za sebou dlouholetou kariéru ve skupině Home Credit.
Pluhař v Home Creditu postupně zastával funkce ředitele pro řízení rizik (CRO), finančního ředitele (CFO) a generálního ředitele (CEO) celé skupiny. Předtím působil také jako ředitel řízení rizik a člen představenstva české Equa bank. Je držitelem doktorátu v oboru financí a profesního titulu CFA (Chartered Financial Analyst).
Druhým novým členem dozorčí rady je Polák Piotr Bednarski, který má více než 30 let zkušeností s finanční regulací. Pracoval v Polské národní bance, polském úřadu pro finanční dohled a poradenské společnosti PwC.
Dozorčí rada Revolut Bank dohlíží na činnost výkonného vedení banky, její strategii a řízení rizik. Pluhař se bude podílet na kontrole fungování banky a jejím strategickém směřování.