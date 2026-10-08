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Do Revolutu míří Čech. Bývalý šéf Home Creditu bude dohlížet na evropskou banku

Dalibor Z. Chvátal
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Revolut ATM Autor: Revolut Bank UAB
Bankomat litevské banky Revolut v Katalánsku (Španělsko).
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Do dozorčí rady Revolut Bank nastupuje český manažer Radek Pluhař. V minulosti vedl skupinu Home Credit a působil také v Equa bank. Spolu s ním přichází do vedení banky polský odborník na finanční regulaci Piotr Bednarski.

Evropská banka Revolut Bank UAB, která sídlí v Litvě a poskytuje bankovní služby také českým klientům, dnes oznámila rozšiření své dozorčí radu o dva nové členy. Jedním z nich je český finanční manažer Radek Pluhař, který má za sebou dlouholetou kariéru ve skupině Home Credit.

Radek Pluhař, člen dozorčí rady Revolut Bank (08. 10. 2026)

Radek Pluhař, člen dozorčí rady Revolut Bank (08. 10. 2026)

Autor: Revolut Bank UAB

Pluhař v Home Creditu postupně zastával funkce ředitele pro řízení rizik (CRO), finančního ředitele (CFO) a generálního ředitele (CEO) celé skupiny. Předtím působil také jako ředitel řízení rizik a člen představenstva české Equa bank. Je držitelem doktorátu v oboru financí a profesního titulu CFA (Chartered Financial Analyst).

Druhým novým členem dozorčí rady je Polák Piotr Bednarski, který má více než 30 let zkušeností s finanční regulací. Pracoval v Polské národní bance, polském úřadu pro finanční dohled a poradenské společnosti PwC.

Piotr Bednarski, člen dozorčí rady Revolut Bank (08. 10. 2026)

Piotr Bednarski, člen dozorčí rady Revolut Bank (08. 10. 2026)

Autor: Revolut Bank UAB

Dozorčí rada Revolut Bank dohlíží na činnost výkonného vedení banky, její strategii a řízení rizik. Pluhař se bude podílet na kontrole fungování banky a jejím strategickém směřování.

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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