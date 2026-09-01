Měšec.cz

Do private equity nově můžete investovat přes Komerční banku. Stačí vám 50 tisíc korun

Dalibor Z. Chvátal
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Komerční banka Autor: Jan Veselý
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Komerční banka začala nabízet fond Amundi PRIMA, přes který můžete investovat do firem, které nejsou obchodované na burze, do soukromých úvěrů nebo do infrastrukturních projektů. U KB potřebujete na první investici nejméně 50 000 Kč.

Parametry investičního fondu

  • Název: PI SOLUTIONS – AMUNDI PRIVATE MARKETS ELTIF – A CZK (C)
  • ISIN: LU3308067530
  • Riziko: 4 ze 7
  • Minimální investice: 25 000 Kč (u KB 50 000 Kč)
  • Měna: CZK (Pozor, přestože investujete v korunách, musíte počítat s měnovým rizikem, protože podkladový fond pracuje s eurem.)

Fond spadá pod evropský režim ELTIF, který umožňuje nabízet investice do takzvaných soukromých trhů i drobným investorům. Dříve podobné investice byly dostupné převážně velkým investorům, protože vyžadovaly vysoké vstupní částky.

U KB potřebujete 50 000 Kč, jinde stačí méně

Komerční banka stanovila minimální první investici na 50 000 Kč. Samotná investiční společnost Amundi ale u tohoto fondu uvádí minimum 25 000 Kč a následnou investici od 10 000 Kč.

Fond tedy nemusíte nutně kupovat jen přes Komerční banku. Amundi v Česku spolupracuje například také s UniCredit Bank a s řadou finančních zprostředkovatelů, mezi které patří například Broker Consulting, Swiss Life Select, OVB, Partners, Broker Trust nebo SAB servis.

Pozor na poplatky

Při nákupu fondu zaplatíte vstupní poplatek 3 %. Z investovaných 50 tisíc korun vám tedy samotný vstupní poplatek ukrojí 1500 Kč.

Fond má také průběžné náklady. Odměna za správu činí 2,35 % p.a. Amundi v dokumentaci uvádí celkový roční dopad správních a provozních nákladů kolem 2,73 %, k tomu odhaduje ještě transakční náklady kolem 0,20 %.

Pokud se fondu bude dařit, může si správce vzít také výkonnostní odměnu. Ta činí 10 % z výnosu, který překročí 5 % p.a.

Amundi si jako cíl stanovila dlouhodobé zhodnocení 8 až 10 % p.a., nejde ale o garantovaný výnos.

K penězům se nedostanete hned

Doporučený investiční horizont je nejméně 5 let. Na rozdíl od běžného podílového fondu totiž nemůžete počítat s tím, že zadáte odkup a za několik dní máte peníze na účtu. Hodnota fondu se stanovuje 1× měsíčně a odkupy se vypořádávají jen ve stanovených termínech, zpravidla 4× ročně.

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Ani tehdy přitom nemusí fond váš požadavek na výběr uspokojit celý. Objem odkupů je omezený a při větším zájmu investorů může být jejich výběr poměrně zkrácen.

To je zásadní rozdíl oproti klasickým fondům, které investují do běžně obchodovaných akcií a dluhopisů. U private equity totiž nejde podkladové investice jednoduše ze dne na den prodat.

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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