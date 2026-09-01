Do private equity nově můžete investovat přes Komerční banku. Stačí vám 50 tisíc korun

Komerční banka začala nabízet fond Amundi PRIMA, přes který můžete investovat do firem, které nejsou obchodované na burze, do soukromých úvěrů nebo do infrastrukturních projektů. U KB potřebujete na první investici nejméně 50 000 Kč.
Parametry investičního fondu
- Název: PI SOLUTIONS – AMUNDI PRIVATE MARKETS ELTIF – A CZK (C)
- ISIN: LU3308067530
- Riziko: 4 ze 7
- Minimální investice: 25 000 Kč (u KB 50 000 Kč)
- Měna: CZK (Pozor, přestože investujete v korunách, musíte počítat s měnovým rizikem, protože podkladový fond pracuje s eurem.)
Fond spadá pod evropský režim ELTIF, který umožňuje nabízet investice do takzvaných soukromých trhů i drobným investorům. Dříve podobné investice byly dostupné převážně velkým investorům, protože vyžadovaly vysoké vstupní částky.
U KB potřebujete 50 000 Kč, jinde stačí méně
Komerční banka stanovila minimální první investici na 50 000 Kč. Samotná investiční společnost Amundi ale u tohoto fondu uvádí minimum 25 000 Kč a následnou investici od 10 000 Kč.
Fond tedy nemusíte nutně kupovat jen přes Komerční banku. Amundi v Česku spolupracuje například také s UniCredit Bank a s řadou finančních zprostředkovatelů, mezi které patří například Broker Consulting, Swiss Life Select, OVB, Partners, Broker Trust nebo SAB servis.
Pozor na poplatky
Při nákupu fondu zaplatíte vstupní poplatek 3 %. Z investovaných 50 tisíc korun vám tedy samotný vstupní poplatek ukrojí 1500 Kč.
Fond má také průběžné náklady. Odměna za správu činí 2,35 % p.a. Amundi v dokumentaci uvádí celkový roční dopad správních a provozních nákladů kolem 2,73 %, k tomu odhaduje ještě transakční náklady kolem 0,20 %.
Pokud se fondu bude dařit, může si správce vzít také výkonnostní odměnu. Ta činí 10 % z výnosu, který překročí 5 % p.a.
Amundi si jako cíl stanovila dlouhodobé zhodnocení 8 až 10 % p.a., nejde ale o garantovaný výnos.
K penězům se nedostanete hned
Doporučený investiční horizont je nejméně 5 let. Na rozdíl od běžného podílového fondu totiž nemůžete počítat s tím, že zadáte odkup a za několik dní máte peníze na účtu. Hodnota fondu se stanovuje 1× měsíčně a odkupy se vypořádávají jen ve stanovených termínech, zpravidla 4× ročně.
Revolut nabídne soukromé fondy už od 1 eura. Výběr peněz ale může být omezený nebo odložený
Ani tehdy přitom nemusí fond váš požadavek na výběr uspokojit celý. Objem odkupů je omezený a při větším zájmu investorů může být jejich výběr poměrně zkrácen.
To je zásadní rozdíl oproti klasickým fondům, které investují do běžně obchodovaných akcií a dluhopisů. U private equity totiž nejde podkladové investice jednoduše ze dne na den prodat.