Do představenstva ČSOB nastoupí Marek Loula. Na pozici vystřídá Petra Hutlu

Autor: Gabriela Hájková s využitím DALL-E

Novým členem představenstva skupiny ČSOB se od 1. 9. 2024 stane Marek Loula. Ten nyní působí jako člen představenstva sesterské ČSOB na Slovensku, kde je zodpovědný za Finanční řízení, Data a IT. Loula bude jako vrchní ředitel v ČSOB zodpovědný za řízení úvěrů a udržitelnost. Ve funkcích nahradí Petra Hutlu.





Marek Loula začal svou bankovní kariéru v belgické Kredietbank (dnes KBC Bank) v roce 1997. Po akvizici ČSOB se o dva roky později přesunul do ČSOB, kde měl na starosti nejprve rozvoj mezinárodní klientely ČSOB a projekty v oblasti cash managementu pro firmy. Následně byl v letech 2003 až 2008 ředitelem regionální korporátní pobočky Brno. Poté do konce roku 2014 působil v divizi pro schvalování a řízení úvěrů, od roku 2010 jako její výkonný ředitel. V lednu 2015 byl jmenován výkonným ředitelem pro informační a komunikační technologie ČSOB a v letech 2018 až 2021 působil jako vrchní ředitel Korporátního a institucionálního bankovnictví. Do slovenské ČSOB přešel Marek Loula od 1. dubna 2021 (v představenstvu slovenské ČSOB ho nahradí Frank Jansen).





Marek Loula Autor: ČSOB, a. s.

Petr Hutla funkci opouští z důvodu dosažení věkové hranice pro působení v představenstvu ČSOB. Jeho působení ve skupině tím ale nekončí, pokračovat bude jako poradce CEO Aleše Blažka.

Rád bych jménem celého představenstva upřímně poděkoval Petru Hutlovi za práci, kterou v představenstvu skupiny ČSOB odvedl. Petr je pro nás všechny velkou inspirací a vzorem. V českém finančním světě má velké uznání a hluboký respekt a jsem rád, že naše spolupráce bude pokračovat i po jeho odchodu z představenstva, uvedl šéf skupiny ČSOB Aleš Blažek.

Petr Hutla působí ve skupině ČSOB od roku 1993. Nejprve jako ředitel pobočky Pardubice, hlavní pobočky Hradec Králové a hlavní pobočky Praha 1. Poté měl jako vrchní ředitel na starosti útvary Korporátní a institucionální klientely, Lidské zdroje, Strategické řízení a významné transformační projekty. Členem představenstva ČSOB je od 27. února 2008. Postupně byl zodpovědný za oblasti Distribuce, Specializované bankovnictví a pojištění, Integrované služby pro retailovou klientelu. Do konce roku 2011 byl také vedoucím organizační složky KBC Global Services Czech Branch. Členem představenstva a vrchním ředitelem odpovědným za oblast Řízení úvěrů a udržitelnost je Hutla od února 2018.