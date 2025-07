Do kdy za vás stát platí zdravotní pojištění, když končíte vysokou školu?

Stát platí pojistné na zdravotní pojištění za studenty (se statusem nezaopatřeného dítěte) po dobu jejich soustavné přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do 26 let. Podmínkou je, aby studovali v rámci akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu (na veřejné, soukromé nebo státní škole).





Při dovršení 26 let stát za studenta hradí pojištění už jen do konce měsíce, ve kterém měl 26. narozeniny.

Výjimku tvoří studenti doktorského studia, kteří zůstávají státními pojištěnci i po 26. roce věku v případě, že studují prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době (nejméně 3 a nejvýše 4 roky) v prezenční formě studia a zároveň nesmí být zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými, upřesnila mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová s tím, že pro tyto studenty není stanoven věkový limit, od kterého by za mě stát přestal platit zdravotní pojištění

Období mezi bakalářským a magisterským studiem

Studenti, kteří úspěšně dokončili bakalářské studium, jsou i nadále považováni za nezaopatřené dítě (studenta) po dobu od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se stanou studenty téže nebo jiné vysoké školy. Musí však platit, že studium bezprostředně navazuje na to předchozí a mezidobí trvá nejdéle tři kalendářní měsíce.

V praxi to znamená, že dojde-li k ukončení bakalářského studia např. v květnu a zápis ke studiu magisterského studia proběhne v září, pak je student evidován ve státní kategorii po celou dobu, tzn. také v době mezi těmito dvěma studii. Podmínka tří měsíců je zde splněna (červen, červenec a srpen), od září je znovu studentem. Naopak pokud by zápis ke studiu proběhl např. až v říjnu, pak je třeba, aby platbu pojistného za září student řešil např. evidencí na úřadu práce, hrazením zdravotního pojištění jako samoplátce (osoba bez zdanitelných příjmů) atd., vysvětlila na příkladu Plívová.

Přerušení studia

Rozhodne-li se student své studium přerušit a začít např. pracovat nebo podnikat, nebude v tomto období plátcem pojistného stát. Státním pojištěncem se stane až ode dne, kdy se znovu stane studentem stejné nebo jiné vysoké školy (opět ale platí, že nejdéle do 26 let).

Ukončení vysoké školy z pohledu zdravotního pojištění

Studenti, kteří ukončí vysokou školu řádně, jsou považováni za nezaopatřené dítě ještě po celý kalendářní měsíc, ve kterém studium ukončili, a také kalendářní měsíc po něm následující (to platí, pokud nevykonávají výdělečnou činnost ani nemají po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci). Podstatné tedy je, ve kterém měsíci složí závěrečnou zkoušku na vysoké škole (nikoli datum promoce). U doktorského studia je stát plátcem pojistného do konce kalendářního měsíce, v němž student ukončil studium, uvedla Plívová a dodala, že po ukončení studia je třeba zdravotní pojišťovnu informovat o tom, kdo bude dále plátcem pojistného. Zdravotní pojištění si může hradit buď absolvent sám jako osoba bez zdanitelných příjmů nebo zaměstnanec či osoba samostatně výdělečně činná. Může se také stát, že i poté bude patřit do skupiny státních pojištěnců, ale už z jiného titulu (bude např. příjemce rodičovského příspěvku nebo se zaeviduje jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce apod.).

Své zdravotní pojišťovně byste měli nejpozději do 8 dnů nahlásit změny, které mají vliv na platbu pojistného státem. Takovou událostí je právě např. zahájení, přerušení nebo ukončení studia. Student – doktorand by se měl zdravotní pojišťovně ozvat i při dovršení 26 let a doložit potvrzení o studiu a čestné prohlášení, že studuje prvně v doktorském studijním programu.