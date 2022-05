Do 10. května pořídíte evropskou síťovou jízdenku Interrail s poloviční slevou

Evropská síťová jízdenka Interrail slaví 50. výročí a proto se nyní prodává s akční slevou.

Ve dnech od 6. do 10. května 2022 je možné v ČD Centrech a v mezinárodních pokladnách Českých drah zakoupit Interrail, globální síťovou jízdenku pro celou Evropu, se slevou 50 %.





Ceník najdete na webu dopravce.

Sleva platí pro globální jízdenky s platností 1, 2 nebo 3 měsíce, v 1. i 2. třídě vlaků a mohou jí využít zákazníci všech kategorií (mládež, dospělí, senioři).

K jedné dospělé jízdence je zároveň možné vystavit až dvě bezplatné jízdenky pro děti do 12 let.

Například tříměsíční globální jízdenka Interrail 2. třídy stojí běžně více než 22 000 Kč, od 6. do 10. května ji lze koupit za 11 275 Kč. Mladí lidé do 27 let (včetně) za ni zaplatí v tyto dny 8475 Kč a senioři 10 150 Kč. V poměru ceny a cestovních možností jsou nejvýhodnější doklady s platností dva a tři měsíce, uvedl Petr Šťáhlavský, mluvčí Českých drah.

Jízdenky Interrail je možné během jejich platnosti použít kdykoliv a pro neomezený počet cest u železnic a trajektových společností, které jsou do nabídky zapojeny. Jen v určených spojích, jako jsou některé rychlovlaky a noční spoje, je třeba zakoupit příplatek nebo rezervaci.