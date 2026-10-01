Dnešním dnem se mění některá pravidla pro superdávku. Má to pomoci dosáhnout lidem na peníze

Superdávka se od října počítá jinak. Dávka státní sociální pomoci, jak se oficiálně jmenuje, do sebe vstřebala přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Po jejím spuštění ale mnohé organizace upozorňovaly na to, že na sloučení dávek do jedné doplatí někteří lidé nižší přiznanou dávkou a jiní rovnou ztrátou nároku. Nová pravidla negativně dopadla hlavně na jednočlenné domácnosti, samoživitele a samostatně žijící důchodce.
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Proto ministerstvo práce nechalo schválit změny, které by měly více chránit samoživitele pečující o děti rozšířením okruhu zranitelných osob. Zatímco dosud se zvýšená ochrana vztahovala na samoživitele, kteří pečovali o dítě do sedmi let věku, ode dneška se věková hranice dítěte nově stanoví na 15 let. Pečující samoživitelé s dětmi nad sedm let tak jsou nově zařazeni mezi zranitelné domácnosti, což pro ně může znamenat příznivější zohlednění uznatelných nákladů na bydlení a vyšší podporu.
Výpočet dávky by měl také přesněji zohledňovat náklady na bydlení. Do konce září systém rozděloval obce jen do tří kategorií podle velikosti, nově budou normativy na bydlení, které se týkají maximální výše uznatelných nákladů, nastaveny podle jednotlivých okresů.
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Do výpočtu superdávky se také promítne zvýšení životního minima, které platí také od 1. října a které ovlivňuje přiznání většiny složek dávky (konkrétně živobytí, bydlení a bonus na dítě).
Životní minimum se od října zvýší, ovlivní to řadu dávek. Některé budou vyšší, na jiné získá nárok více lidí
Úpravy superdávky se u stávajících příjemců automaticky promítnou do pravidelného přehodnocení nároku při říjnovém dokládání příjmů a nákladů na bydlení.
V říjnu proběhne pravidelné přehodnocení nároku na základě příjmů a nákladů na bydlení za předchozí tři měsíce, tedy červenec, srpen a září 2026, případně také doložení dalších rozhodných skutečnosti, pokud u nich došlo ke změně. Do přepočtu se již promítnou všechny tři uvedené změny včetně zvýšení životního minima. Pokud klienti využijí při dokládání online způsob prostřednictvím Klientské zóny Jenda, vyhnou se tak možným frontám na pobočkách, kde může být v tomto období vyšší zájem o asistované podání, uvedl ředitel Odboru nepojistných sociálních dávek ÚP ČR Marek Maleňák.